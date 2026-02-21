詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

▲瑪麗之死看似離奇，背後卻有科學解釋。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一起詭異案件，時隔70多年又獲媒體關注。67歲婦人瑪麗（Mary Hardy Reeser）在公寓臥室內被燒死，她的遺體幾乎化為灰燼，但房內其他物品卻完好無損，而官方也對此做出科學解釋。

服用安眠藥入睡 房東表示無異狀

根據同住房東潘西（Pansy Carpenter）回憶，瑪麗當晚一如往常穿著睡袍及黑色緞面拖鞋，告知房東她已服用安眠藥準備就寢。

凌晨時分，潘西被類似關門聲的一記悶響驚醒，但外出查看時，僅聞到淡淡煙味，卻也沒有濃烈到足以引發擔憂，除此之外並無其他異狀。

隔日清晨6時，潘西注意到瑪麗並未如常起床，並且收聽收音機。直至上午8時，潘西才發現瑪麗的鐵網門及房門把手異常灼熱，緊急通報警消。

離奇自燃？遺體化灰燼

救援人員破門而入，眼前景象令人毛骨悚然。

儘管現場煙霧瀰漫，但幾乎沒有正在燃燒的明火，而瑪麗的遺體很大一部分已經化為灰燼，僅剩穿著拖鞋的左腳、部分脊椎骨，以及明顯縮小的頭顱。

除此之外，只有她坐的椅子、旁邊的桌子及部分牆面出現燒焦痕跡，附近的報紙、蠟燭和床鋪卻未受波及，房內電子鐘停在凌晨4時20分。

燭芯效應惹禍 死因是意外

佛州聖彼得堡（St Petersburg）警察局長下令徹查，聯邦調查局（FBI）介入調查後，排除汽油或酒精等助燃劑，僅在現場發現來自死者的液化人體脂肪。

最終官方判定這是一起意外，死因歸咎於「燭芯效應」（wick effect）。他們推論，瑪麗可能在吸菸時睡著，衣物起火後，體內脂肪成為燃料，讓火勢持續猛烈燃燒卻未擴散，就像蠟燭一樣。FBI文件指出，「一旦身體開始燃燒，脂肪和其他易燃物質，足以造成不同程度的損傷。」

官方已結案 離奇案件引關注

瑪麗原本住在賓州，1950年代搬到佛州，是為了更靠近獨子與其新家庭。她的家屬也認同了這個理論，媳婦受訪時表示，「香菸掉到她大腿上，她的脂肪成為燃料，讓她持續燃燒。地板是水泥做的，椅子獨立擺放，周圍沒有其他可燃物。」

儘管調查已結案，瑪麗之死仍被廣泛視為現代史上最離奇死亡案件之一。