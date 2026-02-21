　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

▲▼詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝。（圖／翻攝X）

▲瑪麗之死看似離奇，背後卻有科學解釋。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州一起詭異案件，時隔70多年又獲媒體關注。67歲婦人瑪麗（Mary Hardy Reeser）在公寓臥室內被燒死，她的遺體幾乎化為灰燼，但房內其他物品卻完好無損，而官方也對此做出科學解釋。

服用安眠藥入睡　房東表示無異狀

根據同住房東潘西（Pansy Carpenter）回憶，瑪麗當晚一如往常穿著睡袍及黑色緞面拖鞋，告知房東她已服用安眠藥準備就寢。

凌晨時分，潘西被類似關門聲的一記悶響驚醒，但外出查看時，僅聞到淡淡煙味，卻也沒有濃烈到足以引發擔憂，除此之外並無其他異狀。

隔日清晨6時，潘西注意到瑪麗並未如常起床，並且收聽收音機。直至上午8時，潘西才發現瑪麗的鐵網門及房門把手異常灼熱，緊急通報警消。

▲▼詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝。（圖／翻攝X）

離奇自燃？遺體化灰燼

救援人員破門而入，眼前景象令人毛骨悚然。

儘管現場煙霧瀰漫，但幾乎沒有正在燃燒的明火，而瑪麗的遺體很大一部分已經化為灰燼，僅剩穿著拖鞋的左腳、部分脊椎骨，以及明顯縮小的頭顱。

除此之外，只有她坐的椅子、旁邊的桌子及部分牆面出現燒焦痕跡，附近的報紙、蠟燭和床鋪卻未受波及，房內電子鐘停在凌晨4時20分。

燭芯效應惹禍　死因是意外

佛州聖彼得堡（St Petersburg）警察局長下令徹查，聯邦調查局（FBI）介入調查後，排除汽油或酒精等助燃劑，僅在現場發現來自死者的液化人體脂肪。

最終官方判定這是一起意外，死因歸咎於「燭芯效應」（wick effect）。他們推論，瑪麗可能在吸菸時睡著，衣物起火後，體內脂肪成為燃料，讓火勢持續猛烈燃燒卻未擴散，就像蠟燭一樣。FBI文件指出，「一旦身體開始燃燒，脂肪和其他易燃物質，足以造成不同程度的損傷。」

官方已結案　離奇案件引關注

瑪麗原本住在賓州，1950年代搬到佛州，是為了更靠近獨子與其新家庭。她的家屬也認同了這個理論，媳婦受訪時表示，「香菸掉到她大腿上，她的脂肪成為燃料，讓她持續燃燒。地板是水泥做的，椅子獨立擺放，周圍沒有其他可燃物。」

儘管調查已結案，瑪麗之死仍被廣泛視為現代史上最離奇死亡案件之一。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美示警「5種食物」別放冰箱門！　雞蛋放蛋架壞更快
快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒
黃曉明遭爆「澳門豪賭輸47億」　親曝內幕
不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回
回顧《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

醫師開刀「15cm塑膠袋」忘在病人肚子1個月！　日本恐怖醫療疏失

擊斃3人！美軍東太平洋轟炸運毒船　「南方之矛」已奪148命

泰僧人清晨徒步化緣「慘遇飛車撞死」！　車尾全毀恐怖畫面曝

小獼猴緊抱「絨毛玩偶」當媽！網憂牠遭排擠　IKEA搭熱潮賣到缺貨

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

醫師開刀「15cm塑膠袋」忘在病人肚子1個月！　日本恐怖醫療疏失

擊斃3人！美軍東太平洋轟炸運毒船　「南方之矛」已奪148命

泰僧人清晨徒步化緣「慘遇飛車撞死」！　車尾全毀恐怖畫面曝

小獼猴緊抱「絨毛玩偶」當媽！網憂牠遭排擠　IKEA搭熱潮賣到缺貨

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

對等關稅被擋！川普啟動「301調查」　美財長曝還有1招更狠

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰！上萬訓練家到台南...還有光雕秀

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

台人40%有睡眠障礙　醫推「地中海飲食」助眠：還能減輕憂鬱

蘋果、香蕉是催熟神器　農業部：5種水果採收後無法熟成

收假日國道11處地雷路段快看　國5北上估塞10小時

改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

【羽毛球QQ】棒球隊用「球棒」打羽毛球！　流暢對打網友驚：太強了吧

國際熱門新聞

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普政府「估需退5.5兆關稅」　各國大廠討錢

台旅客2星負評！日旅館罕見反擊揭真相

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

更多熱門

相關新聞

彰化小黃火燒車！運將逃生「嚇到腿軟」

彰化小黃火燒車！運將逃生「嚇到腿軟」

彰化市昨晚（20日）發生一起驚險的火燒車意外！一輛停放在路邊的計程車，駕駛正準備啟動時，引擎蓋突然竄出濃煙與火舌，嚇得駕駛緊急跳車逃生，卻因驚嚇過度腿軟倒地，情況一度危急。所幸轄區大竹派出所員警執勤時正好目擊，立刻衝上前將無法移動的駕駛拖離火場，聯手迅速趕到的消防隊撲滅火勢，成功避免一場可能發生的嚴重傷亡。

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

波蘭電池自燃燒掉3300坪倉庫！　損失初估達數十億元

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

停車場竄大火轎車燒成火球　恐怖畫面曝

桃機一航廈行動電源自燃！旅客「慌忙甩包」

桃機一航廈行動電源自燃！旅客「慌忙甩包」

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

關鍵字：

自燃燭芯效應

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面