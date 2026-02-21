　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

▲▼民進黨新北市長參選人蘇巧慧掃三峽市場，包括現任議員廖宜琨，林銘仁、卓冠廷、彭一書和議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰都到場一同參與。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體土樹三鶯小雞們。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

備戰年底選戰，民進黨縣市議員初選戰火持續升溫，新北市議員席次因人口變動進行調整，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）將從現行的10席減為9席，而民進黨確定提名5席（含1席婦女保障名額），除了婦女保障名額大局已定，剩下4席名額將由現任議員卓冠廷、林銘仁，廖宜琨和彭一書與立委吳琪銘之子吳昇翰5人廝殺，又以林銘仁、彭一書、吳昇翰優勢區均為土城區的「3搶2」局面最為慘烈，被地方形容為「土城大戰」。

民進黨六都（直轄市）議員提名登記已於2月10日截止。台北4個選區、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個，共24個選區若協調未果將進入初選，根據民進黨公布初選內規，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

新北市近年人口增長，2026議員席次由66席增至68席。其中，林口、五股、泰山選區將從4席增至5席，土城、樹林、三峽、鶯歌選區則從10席降為9席，而平地原住民與山地原住民將各增1席。第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）目前為5藍4綠1無黨籍，民進黨籍議員分別為正國會系統的卓冠廷、林銘仁，英系廖宜琨和蘇系彭一書，4人皆欲尋求連任。過去民進黨都會提名6席、當選4席，但這次因人口結構變化，民進黨這次只會提名5席（4男1女）。

朱誼臻突轉戰汐金萬　高乃芸婦保名額無懸念

女性擬參選人部分，原先前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻代表新潮流在第八選區與上屆以40票之差成為落選頭的前議員高敏慧姪女高乃芸「2搶1」爭取婦女保障名額。然而，朱誼臻在本月6日登記參加初選時，卻突然更換選區，改領表登記至第11選區（金山、萬里、汐止）。

朱誼臻突然改選區，現任議員都一頭霧水。有地方人士指出，朱誼臻因民調完全追不上高乃芸，再加上陳文治私心佈局，新系賭英系現任議員周雅玲因助理費官司問題無法參選，就派朱誼臻去選汐萬金，搶該區婦女保障名額，但因未事前告知立委沈發惠子弟兵、同為新系的該區現任議員張錦豪，使其炸鍋。國民黨擬參選人何元楷當時則稱，朱誼臻曾和高乃芸有摩擦，疑內訌因素才跳至汐金萬，顯現民進黨內部矛盾升級，民進黨汐金萬現任議員也要緊張了。

▼朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）

▲▼隸屬新潮流的民進黨新北市議員擬參選人朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）

最終，周雅玲也確實未登記參選；不過，上屆代表正國會角逐台中市議員初選惜敗的蔡美華，在最後關頭完成登記，投入汐金萬選戰。因此汐金萬預計由張錦豪、朱誼臻和蔡美華「3搶2（含1席婦女保障名額）」。有趣的是，知情人士指出，蔡美華過去曾在高乃芸姑姑高敏慧的團隊任職；無獨有偶，朱誼臻團隊中亦有成員出自高敏慧服務處。這段「同事淵源」，讓兩個選區意外串起「跨區緣分」。

對於突然改選區，朱誼臻本月10日在臉書表示，「這是一個我審慎評估後，主動做出的選擇」，自己曾在汐止生活十多年，對這裡的街道、雨水和居民未來期待不陌生，她看見城市正在改變，也更清楚，汐金萬現在需要的是一個有經驗、專業，且願意為地方承擔的人。

身為資深政治幕僚的蔡美華則指出，自己從小在新北市成長、就學、就業，是新北市民。在確定周雅玲不再競選連任後，決定參選汐金萬市議員，希望能夠承接這份為市民服務的責任，有信心延續周雅玲議員務實、認真的問政精神，也會以同樣百分之百的投入，持續為市民爭取權益。

▼蔡美華挑戰汐金萬。（圖／蔡美華提供）

▲▼隸屬民進黨正國會的蔡美華登記參加新北市第11選區（汐止、金山、萬里）民進黨市議員初選。（圖／蔡美華提供）

而土樹三鶯在僅剩高乃芸1名女性登記參選的情況下，高乃芸婦保名額幾乎已無懸念。不過，高乃芸仍持續積極拚陸戰，並未因為確定會被提名而鬆懈。一名地方人士透露，高乃芸的姑姑高敏慧近期已低調出獄，並親自幫高乃芸操盤選戰。上一屆沒有姑姑操盤，高乃芸只差40票，這次高敏慧回歸，以樹林為核心的她，在年底大選實力不容小覷。

高乃芸接受《ETtoday新聞雲》電訪時證實，高敏慧確實已經回來了，「不敢說操盤，只能說努力的拜訪我們過去認識的親友，讓他們記得高乃芸」。上屆選舉沒有姑姑時，她很努力學習，這次姑姑回來了，有個前輩能詢問當然安心很多，但不會因為初選過關和有姑姑協助就鬆懈，「還是要讓民眾看到我也記得我，不會因為初選這段時間忘記我，大選也跟著忘了我」。

針對何元楷所指與朱誼臻有摩擦，高乃芸表示，身為政治新人，比較關注接觸到的每一位民眾和選區現任議員、參選人，不知道原來有其他黨的人在關注她。不過她也坦言，自己完全不認識朱誼臻，連講話都沒有講過，也因此不覺得和對方有摩擦，相關傳聞或許出自於對方臨時跳區，才會引發外界質疑。

▼高乃芸勤跑基層。（圖／翻攝自YouTube／高乃芸）

▲▼前議員高敏慧姪女高乃芸勤跑基層。（圖／翻攝自YouTube／高乃芸）

席次縮減責任更重　吳昇翰：端出最好的東西改變地方

新人部分另外還有正國會立委吳琪銘之子吳昇翰來勢洶洶。吳琪銘1月25日在土城替兒子辦造勢時表示，「我看我的兒子也準備好了，所以我今天正式要來做交棒，給我兒子未來來繼續傳承這個服務，讓我們整個土樹三鶯能更加地發展」。談及選戰激烈，吳琪銘表示，競爭當然是難免，大家都是以選舉制度，公平地競爭，「我們都期待，大家也不用去傷和氣，都是一個很公平的選舉嘛」。

吳昇翰則說，競爭激烈也表示每個人對地方所做的事情應該要更多，因為少了1個席次，大家的責任要更大，但也表示，現在要競爭的，大家要端出自己最好的東西，讓民眾感受到，「我們到底是要怎麼來改變這個地方」，也讓民眾知道各自強項在哪。

至於「交棒」是否為不再連任立委？吳琪銘國會辦公室主任接受《ETtoday新聞雲》訪問時解釋，「不連任」3個字要非常慎重，「接棒」是指「政治傳承有人」，連不連任應由吳琪銘在適當時機明確表態。

▼吳琪銘替兒子吳昇翰於土城辦造勢。（資料照／立委吳琪銘國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

彭一書尷尬對決昔師父兒　林銘仁駁貪污控遭抹黑

不過，由於吳琪銘爭取本屆立委連任時，一開始落後國民黨籍對手林金結非常多，為4名現任議員全力輔選，才讓吳琪銘驚險過關。有地方人士直言，如今吳琪銘讓兒子吳昇翰在在該區搶議員席次，攪亂整個局面。他指出，民進黨創黨以來，從未發生過「爸爸當立委，兒子選同區議員」的情況，雖然現任議員會為了黨內和諧「敢怒不敢言」，但私下都非常憤怒。

其中又以彭一書最為尷尬，該人士舉例，彭一書上次選舉主打「吳琪銘為師父」，當選基礎在這，得票數是民進黨在土樹三鶯的第二名，僅次於卓冠廷；而在整個土樹三鶯，得票數則為第四名，前三名依序是林金結、洪佳君與卓冠廷。這次等於過去吳琪銘所有支持彭一書的線，全部收回來，改支持自己的兒子。

此外，地方人士也指出，廖宜琨坐穩樹林，往三峽、土城跑；卓冠廷鶯歌獨強，往樹林、三峽跑，兩人選情相對較穩定。而吳昇翰、彭一書和林銘仁，三人本命區都在土城，導致土城廝殺激烈。每一個地方基層里長、每一個本來支持吳琪銘的人，現在都要做選擇，到底要支持吳琪銘的兒子，還是支持林銘仁、彭一書，形成「土城大戰」氛圍產生，三人勢必會掉一人。

面對立委父親幫兒子操盤的強大壓力，昔稱吳琪銘為「師父」的彭一書接受《ETtoday新聞雲》電訪時坦言，自己跟了吳琪銘10年，一起打過3次立委選戰，和吳昇翰重疊性非常高，雖然尊重吳琪銘要拉拔兒子的決定，且吳琪銘在地方建設與經營確實有成，將正能量轉移給兒子是人之常情，但也因此壓力非常大。土城要產生3位議員非常非常難，「老將掉還是新秀，完全看不出來」。

▼彭一書不敢大意，勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／彭一書）

▲▼民進黨新北市議員彭一書勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／彭一書）

「萬一吳昇翰拉得很高，其實我們（現任）就掉下來了」，彭一書說，看到吳琪銘幫兒子造勢、宣傳做得非常足，預估吳昇翰過關機率極大，自身團隊則完全不敢大意，盡量把基層顧好，該空戰還是要空戰，「我們就是戰戰兢兢，把以前走過的基層，盡量再走勤一點」，雖然有信心，但絕對不能大意。

同樣身陷「土城大戰」風暴圈的還有5連霸資深議員林銘仁，受訪時也坦言，現任壓力一定很大，但自己就是正常準備，該做的全部都做。針對外界關注的助理費官司恐成為初選攻防焦點，林銘仁則大喊冤，「其實他們現在已經把我抹黑了」，他強調，判決確定前應採無罪推定原則，「我當然有把握，因為我確實沒有貪這些錢，我才會下去選」，若自己有貪這些錢，「我就認罪，我就停止選舉」，「我沒有貪污嘛」，呼籲不應藉此操作抹黑，讓他在初選過程中百口莫辯。

▼林銘仁持續勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／林銘仁 新北市議員）

▲▼民進黨新北市議員林銘仁勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／林銘仁 新北市議員）

被評選情穩？廖宜琨否認喊「艱困」　卓冠廷：完全沒放鬆本錢

儘管外界評估票源在樹林的廖宜琨與經營鶯歌、三峽有成的卓冠廷選情相對穩定，但兩人也不敢掉以輕心。被問及是否感到「穩操勝券」，廖宜琨急忙否認，直呼這次初選新人輩出、實力堅強，讓他感到相當艱困，現任都戰戰兢兢、壓力很怕，深怕「盲拳打死老師傅」，只能一步一腳印，照過往的精神去跑行程、市場拜票等。

▼廖宜琨一步一腳印持續耕耘基層。（圖／翻攝自Facebook／廖宜琨 新北市議員）

▲▼民進黨新北市議員廖宜琨勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／廖宜琨 新北市議員）

卓冠廷則強調，雖然外界有各種評估，但他完全沒有放鬆的本錢。除了勤跑基層做好選民服務、爭取建設外，選民也期待民代能勇於為民進黨政府的政策辯護，自己過去曾擔任過民進黨發言人、打完總統大選，努力替民進黨在各種議題上攻防，「選民對我的認同度是不錯」。

「議員該做的事情我完全並沒有比別人少」，卓冠廷說，包含這次過年前勤跑市場發春聯、小物，過年期間走遍各大廟宇，更利用跑地方行程以外的時間研究政策，「懇請大家電話民調能夠全力支持」，讓他繼續替選民服務。

▼卓冠廷喊沒放鬆本錢，勤跑基層、做好選民服務。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲▼民進黨新北市議員卓冠廷勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

不過，儘管民進黨在這次初選廝殺激烈，但相較於過去樂觀提名6席僅當選4席，這次採保守提名策略僅提名5席。黨內人士分析，無論誰初選過關，有信心5席能全壘打，達成席次最大化，讓藍白與無黨籍陣營合計掉2席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　女拍門大叫：讓我出去！
烏來拋錨遇天價拖吊！　氣炸當街槓業者
南僑集團重訊！　創辦人陳飛龍逝世
天后零偽裝搭捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：沒人發現
快訊／開工大吉變「大火」　百萬賓士燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

川普關稅遭否決　國民黨拋4呼籲：政府應速確認台美ART是否有效

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

川普關稅遭否決　國民黨拋4呼籲：政府應速確認台美ART是否有效

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

超劣國中生「讓烏龜抽菸」照片曝　桃園動保處：最高可罰7萬5

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

新賽季少「雙林」打線現缺口　陳傑憲喊話年輕人點名3小將

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

去年痛還在！林岳平目標「不馬虎」　勉獅將拿大約繳出應有實力

亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！　貞子蟬聯台灣日片票房冠軍17年成傳奇

海線新三角成形　3字頭「鹿鹿對決」房市買氣升溫

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

政治熱門新聞

川普關稅遭否決　國民黨拋4呼籲：政府應速確認台美ART是否有效

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

川普關稅被擋後另加徵10%　行政院：初判對我國衝擊影響有限

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

更多熱門

相關新聞

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

台美13日完成「台美對等貿易協定」簽署，當時行政院用一杯珍奶形容此次關稅談判，強調這就是「有為有守」最好印證，引起熱議。但後續美國聯邦最高法院裁定總統川普徵收對等關稅「違法」，媒體人樊啓明今（21日）大酸，這杯珍珠奶茶從「慶功特調」，走味變成被檢討「溢價苦茶」，簡化的自我吹捧也很容易被簡化成質疑的目標，大官們還喝得下去嗎？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

關鍵字：

土樹三鶯土城大戰民進黨初選新北議員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面