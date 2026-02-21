綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧合體土樹三鶯小雞們。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

備戰年底選戰，民進黨縣市議員初選戰火持續升溫，新北市議員席次因人口變動進行調整，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）將從現行的10席減為9席，而民進黨確定提名5席（含1席婦女保障名額），除了婦女保障名額大局已定，剩下4席名額將由現任議員卓冠廷、林銘仁，廖宜琨和彭一書與立委吳琪銘之子吳昇翰5人廝殺，又以林銘仁、彭一書、吳昇翰優勢區均為土城區的「3搶2」局面最為慘烈，被地方形容為「土城大戰」。

民進黨六都（直轄市）議員提名登記已於2月10日截止。台北4個選區、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個，共24個選區若協調未果將進入初選，根據民進黨公布初選內規，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

新北市近年人口增長，2026議員席次由66席增至68席。其中，林口、五股、泰山選區將從4席增至5席，土城、樹林、三峽、鶯歌選區則從10席降為9席，而平地原住民與山地原住民將各增1席。第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）目前為5藍4綠1無黨籍，民進黨籍議員分別為正國會系統的卓冠廷、林銘仁，英系廖宜琨和蘇系彭一書，4人皆欲尋求連任。過去民進黨都會提名6席、當選4席，但這次因人口結構變化，民進黨這次只會提名5席（4男1女）。

朱誼臻突轉戰汐金萬 高乃芸婦保名額無懸念

女性擬參選人部分，原先前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻代表新潮流在第八選區與上屆以40票之差成為落選頭的前議員高敏慧姪女高乃芸「2搶1」爭取婦女保障名額。然而，朱誼臻在本月6日登記參加初選時，卻突然更換選區，改領表登記至第11選區（金山、萬里、汐止）。

朱誼臻突然改選區，現任議員都一頭霧水。有地方人士指出，朱誼臻因民調完全追不上高乃芸，再加上陳文治私心佈局，新系賭英系現任議員周雅玲因助理費官司問題無法參選，就派朱誼臻去選汐萬金，搶該區婦女保障名額，但因未事前告知立委沈發惠子弟兵、同為新系的該區現任議員張錦豪，使其炸鍋。國民黨擬參選人何元楷當時則稱，朱誼臻曾和高乃芸有摩擦，疑內訌因素才跳至汐金萬，顯現民進黨內部矛盾升級，民進黨汐金萬現任議員也要緊張了。

▼朱誼臻從土樹三鶯轉戰汐金萬。（圖／翻攝自Facebook／朱誼臻-臻好）

最終，周雅玲也確實未登記參選；不過，上屆代表正國會角逐台中市議員初選惜敗的蔡美華，在最後關頭完成登記，投入汐金萬選戰。因此汐金萬預計由張錦豪、朱誼臻和蔡美華「3搶2（含1席婦女保障名額）」。有趣的是，知情人士指出，蔡美華過去曾在高乃芸姑姑高敏慧的團隊任職；無獨有偶，朱誼臻團隊中亦有成員出自高敏慧服務處。這段「同事淵源」，讓兩個選區意外串起「跨區緣分」。

對於突然改選區，朱誼臻本月10日在臉書表示，「這是一個我審慎評估後，主動做出的選擇」，自己曾在汐止生活十多年，對這裡的街道、雨水和居民未來期待不陌生，她看見城市正在改變，也更清楚，汐金萬現在需要的是一個有經驗、專業，且願意為地方承擔的人。

身為資深政治幕僚的蔡美華則指出，自己從小在新北市成長、就學、就業，是新北市民。在確定周雅玲不再競選連任後，決定參選汐金萬市議員，希望能夠承接這份為市民服務的責任，有信心延續周雅玲議員務實、認真的問政精神，也會以同樣百分之百的投入，持續為市民爭取權益。

▼蔡美華挑戰汐金萬。（圖／蔡美華提供）

而土樹三鶯在僅剩高乃芸1名女性登記參選的情況下，高乃芸婦保名額幾乎已無懸念。不過，高乃芸仍持續積極拚陸戰，並未因為確定會被提名而鬆懈。一名地方人士透露，高乃芸的姑姑高敏慧近期已低調出獄，並親自幫高乃芸操盤選戰。上一屆沒有姑姑操盤，高乃芸只差40票，這次高敏慧回歸，以樹林為核心的她，在年底大選實力不容小覷。

高乃芸接受《ETtoday新聞雲》電訪時證實，高敏慧確實已經回來了，「不敢說操盤，只能說努力的拜訪我們過去認識的親友，讓他們記得高乃芸」。上屆選舉沒有姑姑時，她很努力學習，這次姑姑回來了，有個前輩能詢問當然安心很多，但不會因為初選過關和有姑姑協助就鬆懈，「還是要讓民眾看到我也記得我，不會因為初選這段時間忘記我，大選也跟著忘了我」。

針對何元楷所指與朱誼臻有摩擦，高乃芸表示，身為政治新人，比較關注接觸到的每一位民眾和選區現任議員、參選人，不知道原來有其他黨的人在關注她。不過她也坦言，自己完全不認識朱誼臻，連講話都沒有講過，也因此不覺得和對方有摩擦，相關傳聞或許出自於對方臨時跳區，才會引發外界質疑。

▼高乃芸勤跑基層。（圖／翻攝自YouTube／高乃芸）

席次縮減責任更重 吳昇翰：端出最好的東西改變地方

新人部分另外還有正國會立委吳琪銘之子吳昇翰來勢洶洶。吳琪銘1月25日在土城替兒子辦造勢時表示，「我看我的兒子也準備好了，所以我今天正式要來做交棒，給我兒子未來來繼續傳承這個服務，讓我們整個土樹三鶯能更加地發展」。談及選戰激烈，吳琪銘表示，競爭當然是難免，大家都是以選舉制度，公平地競爭，「我們都期待，大家也不用去傷和氣，都是一個很公平的選舉嘛」。

吳昇翰則說，競爭激烈也表示每個人對地方所做的事情應該要更多，因為少了1個席次，大家的責任要更大，但也表示，現在要競爭的，大家要端出自己最好的東西，讓民眾感受到，「我們到底是要怎麼來改變這個地方」，也讓民眾知道各自強項在哪。

至於「交棒」是否為不再連任立委？吳琪銘國會辦公室主任接受《ETtoday新聞雲》訪問時解釋，「不連任」3個字要非常慎重，「接棒」是指「政治傳承有人」，連不連任應由吳琪銘在適當時機明確表態。

▼吳琪銘替兒子吳昇翰於土城辦造勢。（資料照／立委吳琪銘國會辦公室提供）

彭一書尷尬對決昔師父兒 林銘仁駁貪污控遭抹黑

不過，由於吳琪銘爭取本屆立委連任時，一開始落後國民黨籍對手林金結非常多，為4名現任議員全力輔選，才讓吳琪銘驚險過關。有地方人士直言，如今吳琪銘讓兒子吳昇翰在在該區搶議員席次，攪亂整個局面。他指出，民進黨創黨以來，從未發生過「爸爸當立委，兒子選同區議員」的情況，雖然現任議員會為了黨內和諧「敢怒不敢言」，但私下都非常憤怒。

其中又以彭一書最為尷尬，該人士舉例，彭一書上次選舉主打「吳琪銘為師父」，當選基礎在這，得票數是民進黨在土樹三鶯的第二名，僅次於卓冠廷；而在整個土樹三鶯，得票數則為第四名，前三名依序是林金結、洪佳君與卓冠廷。這次等於過去吳琪銘所有支持彭一書的線，全部收回來，改支持自己的兒子。

此外，地方人士也指出，廖宜琨坐穩樹林，往三峽、土城跑；卓冠廷鶯歌獨強，往樹林、三峽跑，兩人選情相對較穩定。而吳昇翰、彭一書和林銘仁，三人本命區都在土城，導致土城廝殺激烈。每一個地方基層里長、每一個本來支持吳琪銘的人，現在都要做選擇，到底要支持吳琪銘的兒子，還是支持林銘仁、彭一書，形成「土城大戰」氛圍產生，三人勢必會掉一人。

面對立委父親幫兒子操盤的強大壓力，昔稱吳琪銘為「師父」的彭一書接受《ETtoday新聞雲》電訪時坦言，自己跟了吳琪銘10年，一起打過3次立委選戰，和吳昇翰重疊性非常高，雖然尊重吳琪銘要拉拔兒子的決定，且吳琪銘在地方建設與經營確實有成，將正能量轉移給兒子是人之常情，但也因此壓力非常大。土城要產生3位議員非常非常難，「老將掉還是新秀，完全看不出來」。

▼彭一書不敢大意，勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／彭一書）

「萬一吳昇翰拉得很高，其實我們（現任）就掉下來了」，彭一書說，看到吳琪銘幫兒子造勢、宣傳做得非常足，預估吳昇翰過關機率極大，自身團隊則完全不敢大意，盡量把基層顧好，該空戰還是要空戰，「我們就是戰戰兢兢，把以前走過的基層，盡量再走勤一點」，雖然有信心，但絕對不能大意。

同樣身陷「土城大戰」風暴圈的還有5連霸資深議員林銘仁，受訪時也坦言，現任壓力一定很大，但自己就是正常準備，該做的全部都做。針對外界關注的助理費官司恐成為初選攻防焦點，林銘仁則大喊冤，「其實他們現在已經把我抹黑了」，他強調，判決確定前應採無罪推定原則，「我當然有把握，因為我確實沒有貪這些錢，我才會下去選」，若自己有貪這些錢，「我就認罪，我就停止選舉」，「我沒有貪污嘛」，呼籲不應藉此操作抹黑，讓他在初選過程中百口莫辯。

▼林銘仁持續勤跑基層。（圖／翻攝自Facebook／林銘仁 新北市議員）

被評選情穩？廖宜琨否認喊「艱困」 卓冠廷：完全沒放鬆本錢

儘管外界評估票源在樹林的廖宜琨與經營鶯歌、三峽有成的卓冠廷選情相對穩定，但兩人也不敢掉以輕心。被問及是否感到「穩操勝券」，廖宜琨急忙否認，直呼這次初選新人輩出、實力堅強，讓他感到相當艱困，現任都戰戰兢兢、壓力很怕，深怕「盲拳打死老師傅」，只能一步一腳印，照過往的精神去跑行程、市場拜票等。

▼廖宜琨一步一腳印持續耕耘基層。（圖／翻攝自Facebook／廖宜琨 新北市議員）

卓冠廷則強調，雖然外界有各種評估，但他完全沒有放鬆的本錢。除了勤跑基層做好選民服務、爭取建設外，選民也期待民代能勇於為民進黨政府的政策辯護，自己過去曾擔任過民進黨發言人、打完總統大選，努力替民進黨在各種議題上攻防，「選民對我的認同度是不錯」。

「議員該做的事情我完全並沒有比別人少」，卓冠廷說，包含這次過年前勤跑市場發春聯、小物，過年期間走遍各大廟宇，更利用跑地方行程以外的時間研究政策，「懇請大家電話民調能夠全力支持」，讓他繼續替選民服務。

▼卓冠廷喊沒放鬆本錢，勤跑基層、做好選民服務。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

不過，儘管民進黨在這次初選廝殺激烈，但相較於過去樂觀提名6席僅當選4席，這次採保守提名策略僅提名5席。黨內人士分析，無論誰初選過關，有信心5席能全壘打，達成席次最大化，讓藍白與無黨籍陣營合計掉2席。