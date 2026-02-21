初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

▲初五國道11處路段易塞。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)是大年初五，國道將有不少收假車潮，交通量上看平日的1.3倍，國5北上將嚴重壅塞，車潮預料是平常的1.6倍，整體國道預估有11處易塞路段，國5宜蘭到坪林將從一早塞到午夜12時，北上段可能連塞15小時。

春節連假僅剩2天，今天初五國道將持續湧現收假北返車流，高公局預估國道雙向交通量上看119百萬延車公里，上看平常的1.3倍，其中國5北上最塞，交通量更是平日的1.6倍。

高公局預判，國道有11處易塞路段，包括國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北上的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5北上的宜蘭-坪林。橫向國道部分，易塞路段包括國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營端。

其中國5宜蘭到坪林北上路段預料自上午9時就出現車潮，要等到午夜12時後才紓解，北上路段可能會連塞15小時。

由於西部國道下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形，高公局建議，中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發；國5預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，建議用路人上午9時前出發。

▼初五國道疏運措施。（圖／高公局提供）