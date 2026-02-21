　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

▲▼時力首波提名鄒明諺再戰台中大里霧峰。（圖／時代力量提供）

▲四小黨組「台灣前進陣線」。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選失利的台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟，四個小黨為備戰2026九合一大選，去年底宣布組成「台灣前進陣線」，更簽下共同簽署行動綱領與承諾書，在2026年地方選舉提名候選人，選區不衝突，集中力量最大化。其中，又以雙北、竹市作為主戰場，小黨勢力集結，力拼在2026選戰延續政治能量。

根據台灣前進行動綱領，組成成員與決策機制：第一、各政黨各派兩名代表，經各政黨代表共識納入的無黨籍代表不超過三名，組成「合作協調會議」，負責提名及之後所有協調與衝突處理。第二、合作協調會議應有各政黨代表至少一名、超過二分之一代表出席始得成會，其決策不得違反本行動綱領之宗旨，並應在互信、尊重與善意原則下，以共識決方式處理為原則。

第三、各政黨保有自主政治行動權，惟涉及本陣線共同立場之重大議題與公開發言，須事前協調。本行動綱領若有未竟之處，得透過合作協調會議修正。四、候選人1.各政黨推薦候選人，以現任優先，無現任者應透過協調或初選機制，避免選區重疊。2.無黨籍候選人經「合作協調會議」同意後得納入。 3.所有候選人須簽署《台灣前進陣線候選人承諾書》，遵守本綱領共同原則與行動準則。

「台灣前進陣線」今年初公布2026年九合一大選首波市議員提名7人名單，最受矚目的是2024年參選立委的台灣基進黨吳欣岱，她將投入台北港湖議員選戰，而連任失敗的民進黨前立委高嘉瑜這次也捲土重來，港湖再次重演「雙姝對決」。後續名單中，時代力量則是在大本營新竹市提名最多達3席。

根據首波公布名單議員部分，基進黨吳欣岱選台北港湖、吳依潔選台南永康；小歐盟陳宛毓選新北三蘆、沈佩玲選桃園；綠黨甘崇緯選新北新莊、張佑輔選新北新深石坪烏、時代力量鄒明諺選台中大里霧峰。截至2月1日為止，「台灣前進陣線」公布的第二波名單中，時代力量蔡惠婷竹市第一選區、林彥甫竹市第四選區、廖子齊竹市第五選區、小歐盟陳玥妗嘉義市東區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐擁億元財產只穿平價服！網曝：這才是真富豪
HYBE女天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動
連3天高溫飆30度！　228連假有雨
快訊／阿嬤載3幼孫賞花！　衝進櫻花林骨折受困
過年尾聲「最鼻酸一幕」　阿嬤：又剩我一個人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅違法　傅崐萁批台盲目讓利：政院應重新確立談判底線

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

喊話賴清德重啟對美關稅談判　國民黨團：別葬送台灣三代人未來

藍新北市議員力拚議會過半　兩選區「四搶一」擬辦初選煙硝味濃

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

關稅生變　行政院：「對等貿易協定」是否送交立院審議會適時因應

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

【賴清德春聯】遭割毀！議員怒公布黑衣男犯案畫面

政治熱門新聞

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

川普關稅遭否決　國民黨拋4呼籲：政府應速確認台美ART是否有效

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

川普關稅被擋後另加徵10%　行政院：初判對我國衝擊影響有限

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

更多熱門

相關新聞

林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

林宅血案真相仍未解　時力籲國安局全面解密政治檔案、追究責任

近期社會再度關注林宅血案相關歷史爭議，針對案件真相是否已被完整揭露、政治檔案是否仍遭不當封存，引發各界討論。對此，時代力量今（10日）表示，林宅血案不僅是一樁尚未釐清的重大政治謀殺案件，更是台灣民主化與轉型正義進程中，至今仍未癒合的歷史傷口。相關檔案理應完成解密，除非能具體說明涉及對外或對中情報工作的正當理由。至今國安局仍未清楚交代，究竟有哪些檔案援引例外條款而未解密。總統賴清德應責成國安會，要求國安局對外清楚說明檔案解密與移交的實際進度。

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

台北「無菸城市」作半套、預算沒下文　小黨籲逐步推動

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

關鍵字：

台灣前進陣線2026選舉小黨聯盟港湖選戰時代力量台灣基進小歐盟綠黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面