4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

記者杜冠霖／台北報導

2024大選失利的台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟，四個小黨為備戰2026九合一大選，去年底宣布組成「台灣前進陣線」，更簽下共同簽署行動綱領與承諾書，在2026年地方選舉提名候選人，選區不衝突，集中力量最大化。其中，又以雙北、竹市作為主戰場，小黨勢力集結，力拼在2026選戰延續政治能量。

根據台灣前進行動綱領，組成成員與決策機制：第一、各政黨各派兩名代表，經各政黨代表共識納入的無黨籍代表不超過三名，組成「合作協調會議」，負責提名及之後所有協調與衝突處理。第二、合作協調會議應有各政黨代表至少一名、超過二分之一代表出席始得成會，其決策不得違反本行動綱領之宗旨，並應在互信、尊重與善意原則下，以共識決方式處理為原則。

第三、各政黨保有自主政治行動權，惟涉及本陣線共同立場之重大議題與公開發言，須事前協調。本行動綱領若有未竟之處，得透過合作協調會議修正。四、候選人1.各政黨推薦候選人，以現任優先，無現任者應透過協調或初選機制，避免選區重疊。2.無黨籍候選人經「合作協調會議」同意後得納入。 3.所有候選人須簽署《台灣前進陣線候選人承諾書》，遵守本綱領共同原則與行動準則。

「台灣前進陣線」今年初公布2026年九合一大選首波市議員提名7人名單，最受矚目的是2024年參選立委的台灣基進黨吳欣岱，她將投入台北港湖議員選戰，而連任失敗的民進黨前立委高嘉瑜這次也捲土重來，港湖再次重演「雙姝對決」。後續名單中，時代力量則是在大本營新竹市提名最多達3席。

根據首波公布名單議員部分，基進黨吳欣岱選台北港湖、吳依潔選台南永康；小歐盟陳宛毓選新北三蘆、沈佩玲選桃園；綠黨甘崇緯選新北新莊、張佑輔選新北新深石坪烏、時代力量鄒明諺選台中大里霧峰。截至2月1日為止，「台灣前進陣線」公布的第二波名單中，時代力量蔡惠婷竹市第一選區、林彥甫竹市第四選區、廖子齊竹市第五選區、小歐盟陳玥妗嘉義市東區。