這款Emoji竟有隱藏訊息！網友瘋狂放大「驚揭超酷彩蛋」

許多人傳訊息時，都會使用表情符號（Emoji）加強情緒、語氣或增添趣味。但你可能從未注意，常用的「文件」表情符號裡，其實暗藏著一封充滿深刻意義的信。

文件上寫什麼？網友扮柯南查出來

根據表情符號資料庫Emojipedia，該圖示正式名稱為「頁面朝上」（Page Facing Up），描繪一張白紙，右上角呈現摺痕或捲曲效果，設計概念類似商業信件或電腦文件圖示。

為了使其更加逼真，蘋果（Apple）在上面印製了文字內容，但因為圖示太小，一般人根本無法辨識，直到外國網友不斷放大檢視，內容才終於曝光。

激勵人心 信件內容曝光

根據外國網友分享，「文件」圖示上竟是一封信。開頭寫著「親愛的凱特」，信末署名為「約翰·阿普西德」，正文則是一段激勵人心的話語：

「獻給那些瘋狂的人、不合群的人、叛逆者、麻煩製造者、格格不入的人。那些用不同眼光看世界的人，他們不喜歡規則。你可以引用他們的觀點，反對他們，讚美或詆毀他們，但唯一辦不到的就是無視他們。」

「因為他們改變了世界，推動人類前進。或許某些人把他們視為瘋子，但我們看見的卻是天才。因為只有那些瘋狂到認為自己能夠改變世界的人，才是真正改變世界的人。保重。」

信件來自1997年廣告 網友超震驚

LADbible報導，這段文字源自蘋果1997年推出的「Think Different」廣告標語，「約翰·阿普西德」（John Appleseed）是該公司至今仍在展示中使用的虛擬人名，不過收信者「凱特」（Kate）是誰，目前仍是一個謎團。

網友在社群平台X分享這項發現後，人們紛紛留言表示震驚，「這個細節太瘋狂了」、「我喜歡開發者在作品中留下這種獨特印記」、「這是我最愛的彩蛋之一」。Emojipedia指出，同樣的訊息也出現在「卷軸」表情符號上。