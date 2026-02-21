新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

▲擺暝文化是馬祖最具代表性的民俗活動。（圖／取自馬管處官網）



記者周湘芸／台北報導

228連續假期（2月27日至3月1日）將至，不少民眾會在國內旅遊，交通部觀光署彙整全台景區2、3月大型活動，包括馬祖新春代表慶典「擺暝文化祭」、日月潭櫻花季、荖濃溪市集及成果展、澎湖元宵乞龜專車等。

馬祖擺暝文化祭

擺暝文化是馬祖最具代表性的民俗活動，於元宵節前後舉行，源自福建福州地區，意指在夜晚祭神酬神，並祈求全境平安，包含點燈、燒馬糧、神轎大會師、繞境、食福等多項傳統儀式，是馬祖人迎接新春的重要慶典，期間許多遊子會返鄉參與。

活動時間：2月27日至3月17日

活動地點：連江縣北竿鄉芹壁村

2026日月潭櫻花季

台灣最大的賞櫻盛會之一，活動地點包含九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等賞櫻景點，從1月初開始舉辦多場賞櫻周邊活動，如櫻花茶席、櫻花市集、櫻花草地咖啡日、賞櫻體驗等。

活動時間：1月15日至3月8日

活動地點：九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷

三芝遊客中心春節藝文系列活動

為活化三芝遊客中心，於年節前後邀請當地藝文團體進行系列活動，包括2月28日的陶板活動、3月7日木雕活動及木雕作品展、3月14日藍染活動等。

活動時間：2月7日至3月14日

活動地點：三芝遊客中心

荖濃溪遊憩線淡季遊程及主題活動推廣案－市集及成果展

整合荖濃溪遊憩線淡季遊程推廣成果，規劃特色市集與成果展，呈現在地產業、遊程亮點與文化特色。透過展示與互動活動，提升遊憩線品牌能見度，吸引淡季旅遊人潮，促進地方觀光發展。

活動時間：2月27日

活動地點：新威遊客中心

2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華

由中華民國成人游泳協會主辦的大鵬灣橫渡長泳嘉年華，旨在鼓勵全民參與運動觀光休閒活動，並結合在地農漁特產辦理特色市集，促進屏東縣觀光產業發展。

活動時間：3月29日

活動地點：大鵬灣水域

2026八卦山賞鷹系列活動

結合賞鷹生態保育活動與旅遊等多元推廣，辦理賞鷹活動嘉年華、生態市集、生態體驗小旅行等，包括3月14日賞鷹嘉年華、3月16日至30日南投橫山：賞鷹生態教育、3月21日至22日芬園文德國小：主題攤位DIY、3月21日至5月17日南投橫山永興社區：生態體驗小旅行、彰化八卦山：生態體驗小旅行。

活動時間：3月4日至5月17日

活動地點：彰化縣芬園鄉、南投縣南投市

2026澎湖元宵乞龜專車

元宵乞龜專車走訪《湖西+南環線》、《北環線》，遊程特色為廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽，體驗澎湖道地乞龜文化，感受不一樣的傳統習俗及鄉土節慶活動。



活動時間：3月3日至3月5日

活動地點：澎湖

澎湖自行車領騎服務-春季

結合澎湖縣自行車協會領騎達人，提供免費的自行車領騎服務，帶領車友騎乘澎湖菊島自行車路線、觀光景點及品嘗地方美食特產等，能深度認識澎湖。

活動時間：3月1日至6月30日

活動地點：澎湖

