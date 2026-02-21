　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

▲▼擺暝文化是馬祖最具代表性的民俗活動。（圖／取自馬管處官網）

▲擺暝文化是馬祖最具代表性的民俗活動。（圖／取自馬管處官網）

記者周湘芸／台北報導

228連續假期（2月27日至3月1日）將至，不少民眾會在國內旅遊，交通部觀光署彙整全台景區2、3月大型活動，包括馬祖新春代表慶典「擺暝文化祭」、日月潭櫻花季、荖濃溪市集及成果展、澎湖元宵乞龜專車等。

馬祖擺暝文化祭

[廣告]請繼續往下閱讀...

擺暝文化是馬祖最具代表性的民俗活動，於元宵節前後舉行，源自福建福州地區，意指在夜晚祭神酬神，並祈求全境平安，包含點燈、燒馬糧、神轎大會師、繞境、食福等多項傳統儀式，是馬祖人迎接新春的重要慶典，期間許多遊子會返鄉參與。

活動時間：2月27日至3月17日

活動地點：連江縣北竿鄉芹壁村

2026日月潭櫻花季

台灣最大的賞櫻盛會之一，活動地點包含九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等賞櫻景點，從1月初開始舉辦多場賞櫻周邊活動，如櫻花茶席、櫻花市集、櫻花草地咖啡日、賞櫻體驗等。

活動時間：1月15日至3月8日

活動地點：九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷

三芝遊客中心春節藝文系列活動

為活化三芝遊客中心，於年節前後邀請當地藝文團體進行系列活動，包括2月28日的陶板活動、3月7日木雕活動及木雕作品展、3月14日藍染活動等。

活動時間：2月7日至3月14日

活動地點：三芝遊客中心

荖濃溪遊憩線淡季遊程及主題活動推廣案－市集及成果展

整合荖濃溪遊憩線淡季遊程推廣成果，規劃特色市集與成果展，呈現在地產業、遊程亮點與文化特色。透過展示與互動活動，提升遊憩線品牌能見度，吸引淡季旅遊人潮，促進地方觀光發展。

活動時間：2月27日

活動地點：新威遊客中心

2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華

由中華民國成人游泳協會主辦的大鵬灣橫渡長泳嘉年華，旨在鼓勵全民參與運動觀光休閒活動，並結合在地農漁特產辦理特色市集，促進屏東縣觀光產業發展。

活動時間：3月29日

活動地點：大鵬灣水域

2026八卦山賞鷹系列活動

結合賞鷹生態保育活動與旅遊等多元推廣，辦理賞鷹活動嘉年華、生態市集、生態體驗小旅行等，包括3月14日賞鷹嘉年華、3月16日至30日南投橫山：賞鷹生態教育、3月21日至22日芬園文德國小：主題攤位DIY、3月21日至5月17日南投橫山永興社區：生態體驗小旅行、彰化八卦山：生態體驗小旅行。

活動時間：3月4日至5月17日

活動地點：彰化縣芬園鄉、南投縣南投市

2026澎湖元宵乞龜專車

元宵乞龜專車走訪《湖西+南環線》、《北環線》，遊程特色為廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽，體驗澎湖道地乞龜文化，感受不一樣的傳統習俗及鄉土節慶活動。

活動時間：3月3日至3月5日

活動地點：澎湖

澎湖自行車領騎服務-春季

結合澎湖縣自行車協會領騎達人，提供免費的自行車領騎服務，帶領車友騎乘澎湖菊島自行車路線、觀光景點及品嘗地方美食特產等，能深度認識澎湖。

活動時間：3月1日至6月30日

活動地點：澎湖
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　女拍門大叫：讓我出去！
烏來拋錨遇天價拖吊！　氣炸當街槓業者
南僑集團重訊！　創辦人陳飛龍逝世
天后零偽裝搭捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：沒人發現
快訊／開工大吉變「大火」　百萬賓士燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭：但超吸金

初五迎財神！1400年世界首尊財神正尊在台中　人潮炸裂發爐了

吃到「骨肉分離」還在熱！一票還在清年菜崩潰：除夕吃到初四

遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒：下地獄拔舌頭

國道2處時速30公里⭣　下午有11處地雷路段

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭：但超吸金

初五迎財神！1400年世界首尊財神正尊在台中　人潮炸裂發爐了

吃到「骨肉分離」還在熱！一票還在清年菜崩潰：除夕吃到初四

遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒：下地獄拔舌頭

國道2處時速30公里⭣　下午有11處地雷路段

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

超劣國中生「讓烏龜抽菸」照片曝　桃園動保處：最高可罰7萬5

爸爸帶哥姊出門！　日「孟加拉媽媽」在家溺死剛出生兒子

新賽季少「雙林」打線現缺口　陳傑憲喊話年輕人點名3小將

安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

春節南橫車潮湧現　關山警強化疏導與取締維護順暢安全

去年痛還在！林岳平目標「不馬虎」　勉獅將拿大約繳出應有實力

亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！　貞子蟬聯台灣日片票房冠軍17年成傳奇

海線新三角成形　3字頭「鹿鹿對決」房市買氣升溫

【飛航模式】萌貓開飛機耳2mins　媽媽笑：逗到累了

生活熱門新聞

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

初五迎財神去哪拜？最靈財神廟TOP5

更多熱門

相關新聞

走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈　平溪、旗山都上榜

走春懶人包來了！經部推北中南10大商圈　平溪、旗山都上榜

春節過完一半，還在煩惱去哪走春嗎？經濟部商業發展署今（20）日精選北中南10大特色商圈，從山城老街、藝術聚落到影視場景一次打包。最北為新北平溪商圈，最南則為高雄旗山。

中客赴日銳減　關西百貨飯店加速去中國化

中客赴日銳減　關西百貨飯店加速去中國化

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

日本景區一堆台人？1句話「一票笑出來」

日本景區一堆台人？1句話「一票笑出來」

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

關鍵字：

228連假景區旅遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面