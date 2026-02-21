　
    • 　
>
人生被別人的事塞滿？　日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

▲▼拒絕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲學會拒絕要求，找回自己的主控權。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：身心科醫生 藤野智哉

●精選書摘

即使能做到，也選擇不做
拒絕「不做也可以」的要求，留給自己真的想、有必要出手的要求。

為了別人而鞠躬盡瘁的人，或許也是不擅長劃出界線的人；因為心地善良或過度為他人著想，總是不由自主地伸出援手。他們如果被要求「救救我／拜託了」時，會竭盡所能；如果聽到「謝謝／很高興／幫了大忙」時，即使耗盡自己的體能和精力，也會硬撐下去。

然而，如果為了這樣而精疲力盡，實在是得不償失，太可惜了。能做到的事，並不等於「該做的事」，不妨試試看雖然能做到，但選擇不做。

為了答應孩子、伴侶、同事、部屬或朋友的各種請求，導致時間和體力被不斷消耗，如果凡事都以「只要能幫上忙」為評估的標準就答應下來，那麼你的人生可能會被不想做的事和別人拜託的事塞得滿滿的。

判斷的標準不該是因為被別人拜託、因為自己做得到，而是因為自己想、或是因為有必要來衡量。

付出的額度是有限的
例如，當同事請求你幫個忙時，不要立刻答應，而是先停下來想一想：這份工作，我有必要做嗎？也許勉強一下就能做得到，但要評估的重點是，該不該為了原本就不想做的事情而勉強自己？就用這樣的判斷標準來決定要不要答應別人的要求。又或者，你可以設定一個選擇標準，像是為了真正重要的人，所以才出手去做。

舉例來說，當有人請你幫忙，提出「會占用整個周末」的請求時，不妨思考一下，這種時候如果是誰就可以答應，如果是誰提出的就應該拒絕，並排出優先順序。

如果對方是交情一般的職場同事，並不想為了他們而犧牲假期，既然如此，就做出拒絕的判斷。另一方面，如果是和你私交不錯，彼此都願意為對方付出的人，那麼犧牲一天的假期可能就完全沒問題。

根據不同的時機和對象，一次次地「拒絕」或「停止」某些事，你就能夠維護自己的領域，就能把時間與精力用在真正想珍惜的人身上。為他人而活固然重要，但是過度為他人而活就需要警惕了。

Point
以「想不想做」、「有沒有必要」的標準來判斷。
 

《顧好自己就夠了》（圖／讀書共和國提供）

★本文經讀書共和國出版授權，摘自《顧好自己就夠了：【隨書附 立下界線提示書卡3張一組】勇於宣告底線、停止消耗情緒和時間的忍耐，暖男身心科醫生教你35個立下界線的課題》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

