地方 地方焦點

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請想轉業或就業民眾把握機會，圖為1月間舉辦的徵才活動。（圖／桃竹苗分署提供）

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請想轉業或就業民眾把握機會，圖為1月間舉辦的徵才活動。（圖／桃竹苗分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於2026年1月在桃園、新竹及苗栗地區共辦理5場次聯合徵才活動，集結逾百家企業，釋出逾5000個工作職缺，其中桃園地區辦理3場，邀請73家企業釋出2970個職缺，為強化產業與在地就業需求，協助居民達成「就近就業」，有效減輕通勤壓力，春節後還有一場。

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請想轉業或就業民眾把握機會。（圖／桃竹苗分署提供）

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請想轉業或就業民眾把握機會。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署指出，隨著農曆春節將至，各大企業為填補人力缺口紛紛祭出誘人職缺，桃竹苗分署搶先規劃，為求職者搭建求職、轉職舞台，精準鎖定理想職務，2月份將辦理5場次徵才活動，集結超過百家優質企業，釋出逾5000個工作機會，職缺跨足半導體、製造業及餐飲服務業等多元領域，現場將提供個別化就業服務，歡迎求職、轉職民眾主動出擊，搶佔職涯先機。

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，圖為聯合徵才活動懶人包。（圖／桃竹苗分署提供）

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，圖為聯合徵才活動懶人包。（圖／桃竹苗分署提供）

首場活動於2月5日在新竹市東區區公所3樓大禮堂揭開序幕，以「科技業」為核心，邀請力晶積成、緯創資通及台亞半導體等頂尖大廠參與；其中，台亞半導體開出採購管理師職缺，月薪最高上看6.5萬元。

2月7日在苗栗就業中心辦理徵才活動，為兼顧多樣化工時需求，邀請全聯、星巴克、寵物公園等服務業，提供多元又彈性排班機會。此外，聯嘉光電、京元電子、台灣福吉米、信邦電子、達盛機械及鎧暘科技等製造業廠商亦共襄盛舉。適逢歲末，苗栗場更邀請書法大師現場揮毫，求職者只需填寫登記表即可領取春聯，現場參加面試還有精美小禮物，讓找工作也能感受濃厚年味。

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請欲轉業或就業民眾把握機會。（圖／桃竹苗分署提供）

▲勞動部勞動力發展署桃竹苗分署2月將舉辦5場次聯合徵才活動，籲請欲轉業或就業民眾把握機會。（圖／桃竹苗分署提供）

桃園地區則接力推出3場徵才活動，網羅鴻海精密、鴻佰科技、欣興電子、乾坤科技、王品餐飲、福容大飯店及微笑單車等30家指標性企業，提供近3000個優質職缺。此外，還特別針對桃園、龜山區在地就業需求，強化產業與社區鏈結，協助居民達成就近就業，有效減輕通勤壓力；活動現場並設有「就業促進專區」，提供專業職涯諮詢及各項就業補助說明，緩解求職者轉職壓力。不論是年前想卡位，還是年後想轉職，現場皆有豐富職缺等待有緣者挑戰。

桃竹苗分署長賴家仁表示，年前徵才不僅能補實企業人力，更是協助民眾在新的一年「站穩職涯起跑點」的關鍵契機，鼓勵有求職需求民眾把握機會，透過實體面試展現優勢，盡快找到理想工作。更多活動詳情與職缺資訊，歡迎洽詢各地就業中心，或上「台灣就業通」網站查詢( https://www.taiwanjobs.gov.tw )及撥打免付費客服專線：0800-777-888詢問。

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　傳遞在地文化

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　傳遞在地文化

馬年農曆春節將屆，勞動部桃竹苗分署攜手在地非營利組織團體，運用地方農特產與手作技藝，推出兼具文化意涵與健康理念的「幸滿福」系列年節禮盒，不但應景體面大方，送禮自用皆適宜，邀請民眾踴躍選購，同時支持地方產業與在地就業。

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

退役男變身「AI科技新銳」

退役男變身「AI科技新銳」

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

