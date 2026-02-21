　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲原PO現在沒什麼性需求。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

照顧小孩很辛苦，甚至可能影響到夫妻間的親密關係。一名全職爸爸感嘆，以前常聽朋友抱怨產後性生活不協調，直到親身投入「一打二」的生活後，才體會到育兒崩潰感，甚至害怕老婆提出激戰的邀約。貼文曝光後，引起討論。

育兒太崩潰，原來「性」致真的會被消磨

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「老婆需求比自己高怎解？」為標題發文，提到他是負責一打二的全職爸爸，小孩分別為10個月與3歲。他表示，過去曾有朋友抱怨，說老婆產後不給自己碰，讓他覺得朋友講得太誇張，但直到現在，他每天面對洗不完的奶瓶與繁重家務，才明白育兒的疲累感真的會消磨「性」致。

▲▼情侶，情趣，旅行，開房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

憂拒絕惹怒妻子，全職爸求助藥物

原PO透露，以前沒有小孩的時候，他的性需求總是比太太高，但到了現在，他只要收到妻子詢問今晚是否有節目的訊息，就會有點害怕。而他為了維持家庭和諧、避免妻子生氣，有時甚至會偷偷服用藍色小藥丸。與此同時，他也好奇是否有人夫因為帶小孩，而導致性慾大減的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這篇要給所有只會抱怨老婆產後不給碰的豬隊友看欸，我身邊就有這種人」、「我是全職媽媽，完全跟你說的一樣，每天忙小孩真的沒心情想那些事，我的建議是找後援，就算只有2、3天也很有差」、「兄弟，我怎麼看起來是你給自己的壓力太大？搞不好你老婆不會因為你沒性慾而生氣」。

還有網友說，「天啊這種老公哪裡找！不只願意在家帶小孩，還會為了老婆的需求吃藥，一定要給你大大的讚，辛苦你了」、「如果是我知道老公為了我偷吃藥，一定會超級心疼」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德發聲了
被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁回應了
張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因
快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4
快訊／初五大樂透一注獨得！獎落「這縣市」
砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4縣市

快訊／財神降臨！初五大樂透一注獨得頭獎　獎落台南

橘子全黃最好吃？資深菜販揭挑選技巧「選這顆最甜」：CP值最高

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急轉降高雄

快訊／叩叩叩財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

蘋果、香蕉是催熟神器　農業部：5種水果採收後無法熟成

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4縣市

快訊／財神降臨！初五大樂透一注獨得頭獎　獎落台南

橘子全黃最好吃？資深菜販揭挑選技巧「選這顆最甜」：CP值最高

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急轉降高雄

快訊／叩叩叩財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

蘋果、香蕉是催熟神器　農業部：5種水果採收後無法熟成

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

蒼井空3年沒戴婚戒！　自爆「一度鬧離婚分居」：最近才找出來

被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁陷專利爭議

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

香港宏福苑7座大廈拆除不重建　港府68億收購方案「現金或換房」

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

香港「粵車南下」　春節期間共600預約

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

生活熱門新聞

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒了

過年尾聲「最鼻酸一幕」！阿嬤：又剩我一個人了

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

更多熱門

相關新聞

最討厭親戚問「2種問題」！全場爆共鳴

最討厭親戚問「2種問題」！全場爆共鳴

過年走春、回老家拜年明明應該放鬆，卻總會遇到讓人瞬間「蛤？好喔？」的無言時刻。Dcard就發起討論，想問其他人有沒有被親戚問句連發、被拿來比較、莫名被要求配合，或是在塞車與聚餐之間被迫社交的情況。話題釣出一票把不敢當場翻白眼的委屈丟上網吐槽，反而成了連假最有共鳴的話題。

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻

杜承哲突然道歉「對不起老婆」　大票笑翻

杜承哲突然道歉「對不起老婆」　大票笑翻

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

關鍵字：

夫妻全職爸爸Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

川普宣布加徵10%全球關稅

全台有雨！　2波溼答答時間曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面