老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

網搜小組／曾筠淇報導

照顧小孩很辛苦，甚至可能影響到夫妻間的親密關係。一名全職爸爸感嘆，以前常聽朋友抱怨產後性生活不協調，直到親身投入「一打二」的生活後，才體會到育兒崩潰感，甚至害怕老婆提出激戰的邀約。貼文曝光後，引起討論。

育兒太崩潰，原來「性」致真的會被消磨

這名男網友在Dcard上，以「老婆需求比自己高怎解？」為標題發文，提到他是負責一打二的全職爸爸，小孩分別為10個月與3歲。他表示，過去曾有朋友抱怨，說老婆產後不給自己碰，讓他覺得朋友講得太誇張，但直到現在，他每天面對洗不完的奶瓶與繁重家務，才明白育兒的疲累感真的會消磨「性」致。

憂拒絕惹怒妻子，全職爸求助藥物

原PO透露，以前沒有小孩的時候，他的性需求總是比太太高，但到了現在，他只要收到妻子詢問今晚是否有節目的訊息，就會有點害怕。而他為了維持家庭和諧、避免妻子生氣，有時甚至會偷偷服用藍色小藥丸。與此同時，他也好奇是否有人夫因為帶小孩，而導致性慾大減的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這篇要給所有只會抱怨老婆產後不給碰的豬隊友看欸，我身邊就有這種人」、「我是全職媽媽，完全跟你說的一樣，每天忙小孩真的沒心情想那些事，我的建議是找後援，就算只有2、3天也很有差」、「兄弟，我怎麼看起來是你給自己的壓力太大？搞不好你老婆不會因為你沒性慾而生氣」。

還有網友說，「天啊這種老公哪裡找！不只願意在家帶小孩，還會為了老婆的需求吃藥，一定要給你大大的讚，辛苦你了」、「如果是我知道老公為了我偷吃藥，一定會超級心疼」。