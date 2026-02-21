最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

▲很多人愛吃小火鍋。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣平價小火鍋市場大，各家品牌都有其支持者。一名男網友發文分享，他認為目前市面上幾家常見的連鎖品牌都極具競爭力，讓他難以抉擇哪一家才是心目中的第一名，同時他也好奇在火鍋店打工是否享有餐飲福利。貼文曝光後，引起討論。

三大品牌難分軒輊 他分析各自優勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「六扇門算是平價小火鍋的TOP嗎」為標題發文提到，他平時很常光顧六扇門、三媽臭臭鍋、億品鍋。他指出，六扇門有時會推出聯名活動增加吸引力；三媽臭臭鍋的蔬菜新鮮，且附有雞蛋；億品鍋飲料多樣，還有沙拉吧。

正因為各家火鍋店各有特色，所以原PO實在難以選出心目中的第一名。與此同時，他也好奇餐飲業的福利，若是選擇在火鍋店打工，是否能享用免費火鍋？

▲哪家小火鍋店才是第一名？（示意圖／ETtoday資料照）

網友各自分享心中的第一名

貼文曝光後，有網友回應，「我覺得平價最好吃還是石二鍋」、「錢都才算最頂的吧，雖然價位再貴一些些，家裡附近的錢都一年四季，只要到晚餐時間永遠都在排隊」、「個人小火鍋目前比較喜歡偈亭，六扇門就吃過一次，湯頭普通到連三媽和大呼過癮都贏它很多」、「南部人覺得五鮮級才是最頂的」、「這三家我家旁邊都有，但我寧願走遠一點去石二鍋還有萬客什鍋」。

還有網友分享，「員工路過，有員工餐，基本上想吃什麼都可以自己配，但我們吃到最後都超膩，所以我們都自己創意料理居多」、「打工上班火鍋味，下班回家火鍋味」。