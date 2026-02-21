　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

▲▼ 小火鍋,火鍋,食物 。（圖／記者施怡妏攝）

▲很多人愛吃小火鍋。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣平價小火鍋市場大，各家品牌都有其支持者。一名男網友發文分享，他認為目前市面上幾家常見的連鎖品牌都極具競爭力，讓他難以抉擇哪一家才是心目中的第一名，同時他也好奇在火鍋店打工是否享有餐飲福利。貼文曝光後，引起討論。

三大品牌難分軒輊　他分析各自優勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「六扇門算是平價小火鍋的TOP嗎」為標題發文提到，他平時很常光顧六扇門、三媽臭臭鍋、億品鍋。他指出，六扇門有時會推出聯名活動增加吸引力；三媽臭臭鍋的蔬菜新鮮，且附有雞蛋；億品鍋飲料多樣，還有沙拉吧。

正因為各家火鍋店各有特色，所以原PO實在難以選出心目中的第一名。與此同時，他也好奇餐飲業的福利，若是選擇在火鍋店打工，是否能享用免費火鍋？

▲▼ 小火鍋，換新LOGO（圖／ETtoday資料照）舊圖ID：1469991

▲哪家小火鍋店才是第一名？（示意圖／ETtoday資料照）

網友各自分享心中的第一名

貼文曝光後，有網友回應，「我覺得平價最好吃還是石二鍋」、「錢都才算最頂的吧，雖然價位再貴一些些，家裡附近的錢都一年四季，只要到晚餐時間永遠都在排隊」、「個人小火鍋目前比較喜歡偈亭，六扇門就吃過一次，湯頭普通到連三媽和大呼過癮都贏它很多」、「南部人覺得五鮮級才是最頂的」、「這三家我家旁邊都有，但我寧願走遠一點去石二鍋還有萬客什鍋」。

還有網友分享，「員工路過，有員工餐，基本上想吃什麼都可以自己配，但我們吃到最後都超膩，所以我們都自己創意料理居多」、「打工上班火鍋味，下班回家火鍋味」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／30歲夫妻刮中2000萬　當場哭了
晚安小雞要回台了！　最新近況曝
台彩公布「6家超旺彩券行」　這家5年開7注最猛
川普對等關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂
今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門
3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被判違法　財經網美揭關鍵：還有得看

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名：永遠在排隊

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

初五國道估「11路段湧收假車潮」　國5北上恐塞15小時

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布「6家超旺彩券行」名單　台中這間5年開7注最猛

初五接財神別亂拜！命理師點名「6大禁忌供品」　拜錯恐影響財運

男初四釣魚落水　海巡緊急救起

張文案2／恐懼在網路蔓延！「模仿威脅」遍地開花　檢警火速查辦

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

船上26隻綿羊和10隻山羊，船長幾歲？　陸網公認5道小學「變態」數學題超傻眼

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

晚安小雞出獄倒數　粉絲團曝「正在跑程序回台」

獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

台灣「寶嘉聯合2026年重點新車」！入門掀背到7人座電動休旅通通有

2月21日星座運勢／巨蟹桃花修成正果超強運！　天秤性感打扮吸眼球

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

生活熱門新聞

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

圖表懶人包！初五接財神6大禁忌

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

獨／遇強則發！蟑螂空降刮刮樂竟中100萬

每個阿嬤家都有「萬年不壞1物」！內行：過年超熱門

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

男替女友卡自由座挨轟　竟被爆是牙醫

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

更多熱門

相關新聞

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻

國中妹「內褲不手洗」她嘆噁心！兩派戰翻

貼身衣物會和家人共用嗎？還是會自己穿自己的？近日有一名網友發文提問，好奇若家中有其他的姊妹，大家的內褲是會混在一起洗、一起穿嗎？她也提到，就讀國中的妹妹至今沒有手洗內褲的習慣，讓她感到困擾，不知該如何引導妹妹自動自發清洗？貼文曝光後，引起討論。

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

關鍵字：

小火鍋Dcard

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布加徵10%全球關稅

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵

最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面