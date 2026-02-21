　
部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

▲衛福部桃園醫院腦中風機械取栓治療已突破百例，團隊指出，將建立完整腦中風治療體系。（圖／衛福部桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院腦中風機械取栓治療已突破百例，象徵院方在急性腦中風急重症照護上邁入嶄新里程碑，也為大桃園地區腦中風患者爭取更多即時、有效的治療機會。院方指出，回顧國際發展，自2015年美國《新英格蘭醫學雜誌》證實急性腦中風大血管阻塞可透過機械取栓顯著改善，台灣於2018年起將該項治療納入健保給付，已逐步建立完整的急性腦中風治療體系。

衛生福利部桃園醫院自2021年完成首例腦中風機械取栓治療以來，持續深耕急性腦中風服務量能，於2026年1月完成院內第一百例急性腦中風取栓治療。除在前循環中風發作八小時內提供常規取栓治療外，院方自2025年起更引進全球領先的RAPID AI影像人工智慧系統，輔助判定發作時間落在八至二十四小時的中風病人，透過腦灌注影像分析，提供更精準、個人化即時治療建議，擴大可受益的病人族群。

參與團隊建置影像醫學部護理師林家玉分享，因自己父親曾中風卻錯過取栓黃金時間，深刻體會延誤治療對病人與家庭造成之影響。得知醫院成立取栓團隊時，主動爭取從急重症單位轉任影像醫學部，投入取栓照護工作。林家玉回憶，轉任不久即需赴外院受訓，感受壓力極大，但在護理部主任陳素里與影像醫學部主任楊菁華支持下，團隊自2021年完成部桃第一例取栓後，逐步累積經驗，終於迎來第一百例的重要階段。

醫事放射師劉宇定認為，在急性腦中風取栓流程中，醫事放射師扮演不可或缺的關鍵角色。病人到院後，第一時間完成腦部電腦斷層與腦灌注影像檢查，協助醫師迅速判斷取栓適應症。在取栓過程中，也需擔任手術助手，確保治療流程高效順暢，唯有團隊高度整合，才能為病人爭取每一分、每一秒。

▲衛福部桃園醫院腦中風機械取栓治療已突破百例里程碑，圖為跨部門團隊。（圖／衛福部桃園醫院提供）

神經內科醫師江宏基表示，急性腦中風大血管阻塞時，每分鐘約有近兩百萬個腦細胞會不可逆死亡，取栓治療品質仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科等跨團隊密切合作。

神經外科醫師陳捷一補充，部分病人在急性期後仍可能併發延遲性腦水腫或出血，需密切觀察並及時介入處理，才能降低術後風險。透過整合醫療與科技輔助，桃園醫院正持續為腦中風治療開創新的可能。

部桃取栓團隊強調，未來將在既有堅實基礎上，持續精進醫療品質、改善病人預後，同時擴充院內取栓人才庫，朝向國際常態標準的24小時、全年無休急性腦中風取栓服務邁進，讓時間不再成為治療的限制。

桃園醫院獲6項照護品質認證　大桃園醫療再升級

衛生福利部桃園醫院今年參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）辦理的「疾病照護品質認證」表現亮眼，在腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭及腦中風等5項疾病照護領域及1項健康檢查品質認證中全數通過，總計取得6面品質認證獎牌，院長楊南屏表示，品質認證是推動醫療照護精進重要力量，不僅肯定醫療團隊努力，也提醒必須持續維持高安全、高標準的臨床品質。

部桃癌症治療新創意！攜帶型化療幫浦讓患者回家療程

部桃「病安週」登場　守護母嬰與兒童健康

周佳正追思會　醫護淚：他永遠不喊累

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼

關鍵字：

部桃腦中風取栓病例完成逾百例建立完整醫療體系

