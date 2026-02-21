苗栗17歲老狗截肢猝死！飼主怒告獸醫　控虐待致死索賠200

▲徐姓女子飼養的17年老狗手術後猝死，主張醫院虐待致死求償，法官認為無理由駁回。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名徐姓女子的犬齡高達17年的年邁老狗，因右腳關節腫瘤而不良於行，接受獸醫手術截肢，醫院觀察後猝死，徐女認醫院半夜無人留守，應屬「虐待致死」，控告動物醫院、象徵性索賠200元。法官調查後，認定醫師無責任、駁回請求，徐女另需繳交1000元裁判費。

徐姓女子指控，她飼養的17歲愛犬，因為右後腿膝關節外側罹患腫瘤嚴重影響行走，去年7月6日帶往涂姓獸醫師經營的動物醫院診治，8月16日接受右後肢切除手術，留院觀察卻在隔日凌晨3時許，因無人照料而出現突發性心肌病症後猝死，主張愛犬死亡應可認定為遭凌虐致死，造成她受有精神上痛苦，索賠精神慰撫金200元。

涂姓獸醫師澄清，犬隻死亡因突發性心肌病症後猝死，絕非遭凌虐，而突發性心肌病症會造成心肌梗塞，無法事先預知，留院觀察的目的是用機器控制施打點滴；夜間雖無人留守，但均有監視器進行監控，飼主也可遠端觀看，手術前已向飼主口頭告知非24小時有人員留守，主張無醫療過失。

法官調查認定，飼主事先知道醫院無人值班，她可透過手機遠程觀看犬隻動態，醫院並無違背契約義務的過失情事，況且，犬齡已高達17歲，已屬老邁，剛手術完畢而猝發突發性心肌病症，縱使獸醫師夜間留守，也很難期望其存活率，跟猝死之間難以存在相當因果關係，因此駁回徐女的訴訟請求。