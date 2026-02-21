女師撞車昏迷竟被驗出酒駕　法官認傷重「偽陽性」撤銷罰單

▲陳姓安親班騎機車下班撞上違停貨車重傷，抽血酒測超標，但法官認定傷勢引起酒測「偽陽性」，警員也作證未聞到酒味，判決撤銷處分。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓安親班女老師騎機車下班撞上違停小貨車，造成她昏倒送醫，警方抽血檢驗酒精濃度超標，對她開罰單、吊扣駕照；陳女喊冤稱，剛下班騎400公尺發生車禍，上班時間不會、平日也不喝酒，為爭清白提出行政訴訟。法院調查，不排除檢驗因老師傷重嚴重造成的酒測「偽陽性」，警員也作證現場並未聞到酒味，判決撤銷處分。

法官調查，陳姓安親班女老師（30歲）前年7月2日傍晚6時許，騎機車行駛苗栗縣頭份市文英街275巷一處民宅前，撞上廖姓男子違停、佔用約半個車道的小貨車尾，造成陳女下頷骨骨折、下巴撕裂傷、下唇穿透撕裂傷、門牙多處挫傷及脫落、左大腿、左臂與足踝挫擦傷，因傷勢嚴重送醫一度昏迷。

警方報請檢察官核可後，請醫院強制抽血送檢測酒精濃度，檢驗其血液中酒精濃度達36.8mg/dL，換算吐氣酒精濃度為0.18mg/L，超過酒駕罰則標準，警方開單告發。女老師被裁罰1萬5000元、吊扣駕照1年、並應參加道路交通安全講習。

陳女傷癒才得知竟收到罰單、扣照等處分，自認絕對不可能酒駕，傻眼之餘提起行政訴訟。她主張，事故發生地點距離安親班約400公尺，她剛下班騎車返家途中，平時不會喝酒、上班時間更不可能喝酒，主張案發後2小時的抽血檢驗與事實有出入。

法官調查，警方舉發的證據，來自醫院以「酵素分析法」檢測，但依據法務部法醫研究所的鑑定意見，酵素分析法容易受到乳酸及乳酸脫氫酶（LDH）等因素干擾，可能產生偽陽性結果，因此若檢測呈陽性，應該再用較精確的「頂空氣相層析法」確認。

另外，本案中醫院並未同時檢測女老師體內的乳酸（Lactate）或乳酸脫氫酶濃度，但依醫學檢驗研究，研判女老師嚴重外傷，身體細胞收到傷害訊號，有可能會釋放乳酸脫氫酶，致使體內該等酵素值急劇升高，進而影響酵素分析法的檢測結果，致影響「酵素分析法」判斷造成偽陽性結果。

因此，法官認為，女老師的酒精檢驗結果可能受到傷勢所引發的生理變化影響，產生偽陽性，難以做為確定飲酒的證據，而且處理車禍員警也作證，當時近距離沒有聞到女老師身上有酒味，事故現場也未查獲與酒類相關物品，法官准許女老師請求，撤銷酒駕罰單等處分。