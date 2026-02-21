　
社會 社會焦點 保障人權

只剩580元翁討扶養費！3子女淚訴被毆、潑汽油　法官判免養

▲苗栗地方法院少年及家事法庭外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗老翁臨走向3子女索討扶養費，卻因年輕對妻兒暴力相向、潑兒子汽油過往，法官認其抛妻棄子，准許子女免除對他的扶養義務。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名70歲老翁晚景淒涼，身障被政府安置養護機構，財產剩下屈屈580元。妻子早年飽受持刀威脅、暴力相向，3名子女自幼無端遭追打，甚至被潑汽油，成年後被索討金錢，成長過程飽受折磨，感受不到半點父愛。得知他住進養護機構，不想負擔不良老翁開銷，子女訴請免除扶養義務，獲判勝訴不必扶養。

老翁的妻子指控，1973年結婚後育有3名子女，丈夫婚後要求買1台摩托車給他騎遭拒，她被就打到腦震盪，前夫（2003年離婚）在花盆工廠工作，幾乎每晚上酒家縱情聲色，縱使偶爾「施捨」幾千元，後來也會被要回去，而且持續外遇。

▲苗栗男揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅被法官打臉，判罰1萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

妻子指控，3名子女出生後都由她扶養，次女很小就外出謀生，後來回家表明要結婚，前夫不滿就拿水管打女兒；前夫常常向子女要錢，欠地下錢莊債務，還逼子女還債。

2002年間在夜市賣鹹酥雞，生意不好，開口向長子要錢遭拒，竟用汽油潑長子身上，還揚言用打火機點燃；有次持刀追殺她，她爬到屋頂上，逃到隔壁廚房，不知道有玻璃，被刺到雙手受傷流血，打電話向兒子求救送醫。

針對妻兒血淚斑斑的指控，老翁辯稱，只有在子女不聽話的時候才有用手打，坦承外遇過，否認向地下錢莊借錢、向子女要錢，也曾拿刀要殺前妻，因為他的工作是論件計酬，賺的錢沒有拿回家，自己賺錢自己花，自承不曾扶養過子女。

▲苗栗男揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅被法官打臉，判罰1萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官調查，老翁因身障失去工作能力，苗栗縣政府安置在桃園仁愛之家，財產總額僅有580元，依法子女對他應負扶養義務。不過，法官認定，老翁無正當理由對子女未盡扶養義務，且對子女和前妻故意為身體、精神上的不法侵害行為等情為真實，已達民法第1118條之1第2項所稱情節重大之程度，故子女3人請求免除對老翁的扶養義務，理由充分，判3n子女不用扶養。

02/18 全台詐欺最新數據

