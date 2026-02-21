　
社會 社會焦點 保障人權

墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　情傷女拍門大叫：讓我出去！

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女子到墾丁療情傷，卻遭色機師猥褻，機師遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

一名月收入高達30多萬元的劉姓機師，2020年間與多名友人前往墾丁度假，同行者包括感情受挫的女子小芊（化名）。劉男不認識小芊，但卻趁著眾人嬉鬧、與小芊同處在一個房間時，藉機猥褻小芊得逞。小芊提告，劉男一二審均遭判刑1年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

本案發生於2020年10月國慶日前後，當時小芊因為情傷，接受國中李姓閨蜜邀約，與劉男等人共同前往墾丁某VILLA型民宿，總計共12人一同在此度過3天2夜的行程。但療情傷的行程似乎變調，眾人抵達的第一天下午，劉男趁著眾人放好行李、在一樓泳池旁聚會時，就以公主抱方式抱起不願入水的小芊，丟進泳池內；不僅如此，劉男隨即潛下水，從水底將小芊舉起，讓小芊跨坐在劉男肩膀上。

眾人經過一天的相處後，越玩越大膽。第二天下午，小芊另一名女室友正在房內洗澡時，劉男突然裸上身闖入小芊房內。女室友大驚失色，趕緊拿毛巾遮掩。到了晚上，劉男突然提議要「喝酒賠罪」，一夥人又將小芊與女室友拉到VILLA客廳內飲酒。

這時眾人起鬨，將小芊與劉男關進一旁吊床區的小房間內，小芊雖然拍門大叫「讓我出去！」但眾人並不理會；劉男更趁機掀起小芊的上衣、內衣，狂吻小芊，直到外面友人喊說「好了好了，出來出來」劉男才因此罷手。小芊不滿，事後提出妨害性自主的告訴，檢方對劉男提起公訴。

法院審理時，劉男坦承當時親吻小芊的臉頰、嘴唇，但否認親吻小芊的隱私部位；他辯稱，2人在旅途中互有曖昧情愫，案發當下是兩情相悅而自然發生親密行為，並非猥褻行為。但法院調查後，認定劉男的行為確實成立強制猥褻罪，考量劉男並未賠償小芊達成和解，又飾詞狡辯，一二審法院均將他判處有期徒刑1年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，劉男將入獄服刑。

小芊與女室友二人也均提出民事訴訟，小芊求償200萬元，女室友求償100萬元，法院審理時，劉男在庭上供稱自己是國內知名航空公司的機師，月薪30到35萬元，但否認侵害小芊2人的權利。一審士林地院根據刑事有罪判決，判決劉男須賠償小芊40萬元，但不須賠償女室友。

