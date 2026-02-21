又是毒駕！新北男違停遇警棄車狂逃　搜出喪屍煙彈+空氣槍

▲警方在陳男身上及車內搜出毒品及空氣槍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

33歲陳姓男子因在新莊區建福路黃網線違停，引起警方注意，沒想到陳男一見警車靠近竟加速逃逸，隨後在巷弄內棄車逃跑。員警展開追捕將他壓制逮捕，不僅在他身上搜出喪屍煙彈（依托咪酯）與安非他命，更在後車廂搜出2把空氣槍。男子隨後被驗出毒駕，遭警方依法送辦。

上個月7日晚間7時許，新莊分局光華派出所員警巡邏行經建福路48巷口時，發現陳姓男子駕駛小客車違停在黃網線上，嚴重影響交通。正當員警準備上前盤查時，陳男竟突然踩下油門加速逃竄。

陳男駕車逃進後港一路49巷後，眼見無路可逃，隨即棄車跑入巷弄徒步奔逃。員警在後方緊追不捨，追捕過程中眼尖發現陳男胸前掛著一支電子煙。員警壓制逮捕陳男後，進一步檢驗確認，電子煙內填充的正是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。

警方隨即對陳男及車輛實施附帶搜索，在他外套口袋內藏有依托咪酯粉末1包、煙油1罐及安非他命1包。在車內中央扶手置物箱內發現安非他命1包。後車廂內赫然起獲空氣槍2把，經初步檢測，2把空氣槍不具殺傷力。

除了藏毒，警方懷疑陳男神情恍惚涉及毒駕，隨即實施唾液快篩檢測。結果顯示，陳男對「安非他命」及「依托咪酯」類均呈現陽性反應，證實吸毒後開車。當場依道路交通管理處罰條例第35條規定，開立重罰告發單並吊扣車輛，全案訊後依毒品罪、公共危險罪（毒駕）及社會秩序維護法移送偵辦。