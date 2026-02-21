宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

▲▼減輕家屬負擔！宜蘭長照3.0醫療銜接，出院首日服務到。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於日前在縣民大廳舉辦「長照3.0 醫療到長照0時差 宜蘭Ready GO」活動，宣示全面推動長照3.0政策，整合醫療與長照資源，實現出院即服務的目標。活動由代理縣長林茂盛主持，並邀集醫院、醫事人員公會、長照服務單位及輔具中心等多方參與，共同打造完善的長照支持網絡。

宜蘭縣衛生局指出，每年約有1,000名縣民在出院後需要長照服務，縣內已有9家醫院加入「出院準備銜接長照服務計畫」。透過住院期間的長照評估，患者在出院當天即可享有至少一項長照服務，包括長照交通車接送返家、輔具租借或購置、居家服務如洗澡或備餐、專業治療師到宅復能、營養指導及護理師傷口照護等，確保患者出院後的照護不中斷。

代理縣長林茂盛表示，長照3.0政策的核心在於縮短醫療與長照之間的銜接時間，讓縣民返家後能立即獲得溫暖的照顧。他強調，宜蘭縣政府將持續整合資源，打造更即時且有感的長照服務系統，讓縣民在出院後的第一刻就能感受到支持。

縣府呼籲民眾，若在住院期間評估出院後有長照需求，可直接向病房護理站洽詢申請，享受即時且便利的長照服務。宜蘭縣政府期望透過長照3.0政策的推動，減少患者因照護不足而反覆住院的情況，提升縣民的生活品質。