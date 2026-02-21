　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

▲▼減輕家屬負擔！宜蘭長照3.0醫療銜接，出院首日服務到。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼減輕家屬負擔！宜蘭長照3.0醫療銜接，出院首日服務到。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於日前在縣民大廳舉辦「長照3.0 醫療到長照0時差 宜蘭Ready GO」活動，宣示全面推動長照3.0政策，整合醫療與長照資源，實現出院即服務的目標。活動由代理縣長林茂盛主持，並邀集醫院、醫事人員公會、長照服務單位及輔具中心等多方參與，共同打造完善的長照支持網絡。

▲▼減輕家屬負擔！宜蘭長照3.0醫療銜接，出院首日服務到。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣衛生局指出，每年約有1,000名縣民在出院後需要長照服務，縣內已有9家醫院加入「出院準備銜接長照服務計畫」。透過住院期間的長照評估，患者在出院當天即可享有至少一項長照服務，包括長照交通車接送返家、輔具租借或購置、居家服務如洗澡或備餐、專業治療師到宅復能、營養指導及護理師傷口照護等，確保患者出院後的照護不中斷。

代理縣長林茂盛表示，長照3.0政策的核心在於縮短醫療與長照之間的銜接時間，讓縣民返家後能立即獲得溫暖的照顧。他強調，宜蘭縣政府將持續整合資源，打造更即時且有感的長照服務系統，讓縣民在出院後的第一刻就能感受到支持。

縣府呼籲民眾，若在住院期間評估出院後有長照需求，可直接向病房護理站洽詢申請，享受即時且便利的長照服務。宜蘭縣政府期望透過長照3.0政策的推動，減少患者因照護不足而反覆住院的情況，提升縣民的生活品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德發聲了
被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁回應了
張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因
快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4
快訊／初五大樂透一注獨得！獎落「這縣市」
砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

年節守護不打烊　都蘭警即時關懷迷途老翁

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

年節守護不打烊　都蘭警即時關懷迷途老翁

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

蒼井空3年沒戴婚戒！　自爆「一度鬧離婚分居」：最近才找出來

被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁陷專利爭議

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

香港宏福苑7座大廈拆除不重建　港府68億收購方案「現金或換房」

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

香港「粵車南下」　春節期間共600預約

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

地方熱門新聞

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

腹瀉腹脹別輕忽！他罹多發性結腸癌「擴散腹腔」

中國醫療志工隊跨海金門義診

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

春節連假必訪！桃園觀光工廠多重好康

《Pokémon GO》再臨台南！6萬訓練家湧入黃偉哲啟動「超級之夜」光雕秀

打造最美城市綠帶！高雄培育「修樹職人」

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費

桃園清潔隊初四復工　守護城市環境獲肯定

眼尖發現路倒男子　大武警即刻救援送醫化險為夷

蘇俊賓各地宮廟參香發送福袋　毛小孩也有！

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

更多熱門

相關新聞

從工安到心安　宜蘭職安新制懶人包

從工安到心安　宜蘭職安新制懶人包

宜蘭縣政府於日前的縣務會議，針對《職業安全衛生法》修正及《勞工請假規則》調整進行專題報告，代理縣長林茂盛裁示，縣府需全面接軌新制。林茂盛代理縣長強調，地方政府在職安預防端的角色至關重要，宜蘭縣府將建立「中央與地方防護網」，跨域治理職安事務，確保勞工在尊嚴、安全且健康的環境中工作，以提升職場環境從「工程安全」至「心理心安」的層次，並強調打造具人性尊嚴與生命價值的健康職場。

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

宜蘭前社工詐欺案　8人投資損失破千萬

宜蘭前社工詐欺案　8人投資損失破千萬

林姿妙一審判12年6月　現身高院要法官還她清白

林姿妙一審判12年6月　現身高院要法官還她清白

宜縣府專員許智信詐6500萬　二審輕判4年10月

宜縣府專員許智信詐6500萬　二審輕判4年10月

關鍵字：

宜蘭縣政府推動長照3.0

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

川普宣布加徵10%全球關稅

全台有雨！　2波溼答答時間曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面