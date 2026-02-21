蘋果、香蕉是催熟神器　農業部：5種水果採收後無法熟成

▲農業部表示，水果分更年性與非更年性，前者比較好催熟，香蕉與蘋果就是。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾都有買到「半生熟、硬邦邦」水果的經驗，有的人認為放幾天就可以吃。農業部提醒民眾其中有秘訣，像是香蕉、蘋果屬於「更年性水果」，能釋放「乙烯」幫助其他水果加速催熟，但是包括柑橘、葡萄、鳳梨及火龍果，則屬於「非更年性水果」就算和香蕉、蘋果放在一起也不會更成熟，這類水果只能等完全熟了再採收。

民眾購買水果時，都有買到沒有全熟水果的經驗，像是擔心水果太熟卻吃不完而浪費，所以刻意買一些半熟的水果，但也因此得好多天才能吃到成熟的水果。農業部農糧署也在臉書上分享相關秘訣，提醒水果分成「更年性水果」與「非更年性水果」，只有前者才能「一起變熟」。

農糧署表示，所謂「更年性水果」，是指採收後會自行產生大量乙烯並加速後熟過程的水果，像是「柿子、西洋梨、芒果、木瓜、酪梨、水蜜桃」等，其中又以香蕉和蘋果是屬於能自行釋放較多乙烯的水果種類，若和其他更年性水果密封擺放，有助累積乙烯，讓水果提前完熟。

相反的，農糧署表示，「非更年性水果」的後熟速度有其獨特步調，不太受乙烯影響，必須等到在樹上充分成熟後才能採收，以嚐到其獨特風味，這類水果像是「柑橘、葡萄、蓮霧、紅龍果、鳳梨」等，由於這類水果採收後就不會後熟，所以就算和香蕉、蘋果等更年性水果放在一起，也不會更成熟。