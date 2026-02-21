被老闆霸凌有救了！宜蘭推職安新制　離職1年內仍可申訴

▲▼代理縣長林茂盛裁示推動職安新制，從工安到心安全面升級。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於日前的縣務會議，針對《職業安全衛生法》修正及《勞工請假規則》調整進行專題報告，代理縣長林茂盛裁示，縣府需全面接軌新制。林茂盛代理縣長強調，地方政府在職安預防端的角色至關重要，宜蘭縣府將建立「中央與地方防護網」，跨域治理職安事務，確保勞工在尊嚴、安全且健康的環境中工作，以提升職場環境從「工程安全」至「心理心安」的層次，並強調打造具人性尊嚴與生命價值的健康職場。

勞工處指出，此次《職業安全衛生法》修法核心在於「源頭管理責任」，未來縣府公共工程將改變以往固定比例編列安衛費的模式，全面落實「量化編列」。於設計階段進行風險評估，針對防護圍籬、防墜網等設施，依具體單價與數量覈實編列預算，確保廠商有充足資源執行工安，杜絕低價競爭犧牲安全的弊端。

此外，修法明確定義職場霸凌行為樣態，並強化雇主防範義務，要求建立預防計畫、採取有效措施並通報處理結果。若行為人為「最高負責人」，增設外部申訴管道，受害者於離職一年內仍可申訴，保障勞工免於權勢畏懼。勞權方面，將輔導企業落實友善假別，包含病假一年內未逾10日者不得扣發全勤或給予不利處分，以及推動家庭照顧假改以「小時」計，協助雙薪家庭彈性調度。