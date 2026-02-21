　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

▲為鼓勵市民換購，台南市率先全國首推家有0-12歲幼童家庭，汰舊換新最高補助26300元的「幼幼專案」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲將老舊油車汰換為電動車可領獎勵補助。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾新年有換車計畫，環境部表示，已成功媒合高達12萬4798輛老舊車輛完成汰換，呼籲擁有老舊汽機車的民眾與企業，可趁機規劃將老舊油車汰換為電動車，不僅能減碳及減少空氣污染，還能領取優渥的減碳收購金，最高可達1.6萬元。

為落實國家淨零排放目標，環境部持續推動「車輛汰舊換新抵換媒合」政策。環境部表示，將老舊機車汰換成電動機車，每輛至少可領3300元，其中包括汰換每輛機車，最高可獲得2000元的減碳收購金及廢車回收獎勵金300元，以及搭配減空污補助金1000元。

至於將老舊汽車汰換為電動汽車，環境部指出，每輛車最多可領取1.6萬元的減碳收購金及汽車廢車回收獎勵金1000元，且適用於全國民眾申請。目前媒合平台有經濟部、台南市政府、高雄市政府等開發單位與地方政府加入收購車輛減碳效益行列。

環境部進一步說明，除減碳收購金外，依收購縣市不同其減空污收購金為2000元至5100元不等，符合資格者均可同步提出申請。而依汽車車種不同減碳收購方案如下：

■柴油小客（貨）車汰換為電動車：最高可獲得1.6萬元收購金；換購油電混合車最高8000元收購金。
■汽油小客（貨）車汰換為電動車：最高可獲得1.3萬元收購金；換購油電混合車最高6500元收購金。

根據環境部統計，從111年啟動媒合機制以來，截至114年底，已成功媒合高達12萬4798輛老舊車輛完成汰換，累積減量效益高達52萬9212公噸二氧化碳當量（CO2 e），減碳成效顯著。目前全台已有51個開發案需執行溫室氣體增量抵換，未來將有更多開發單位加入收購行列。

環境部建議民眾或企業，儘早前往「車輛汰舊換新抵換媒合平台」選擇合適方案提出申請，在換新車過好年的同時，也為國家淨零排放貢獻一份心力。

02/20 全台詐欺最新數據

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積
快訊／豪華商務機空中漏油！　緊急迫降高雄
快訊／財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

環境部車輛汰舊換新電動車補助

