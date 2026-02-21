　
求財前先看家庭關係　命理師：父母愛抱怨會破壞子女財運

▲農曆春節到來，民眾上街採辦年貨。（圖／CFP）

▲過年許多人想求財運，命理師提到，可以先檢視自己跟父母的關係。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

每逢春節，不少民眾湧入廟裡求財神、換錢母，不過擁有30多年經驗的命理師周泰毅指出，想求財可以先看跟父母的關係，因為每個人最初的財富能量其實來自父母，他們就像生命中第一座「風水山」。他也提醒，如果父母愛抱怨、否定兒女，會影響子女的財庫。子女成年後，要感恩、學會獨立、懂得辨別和維持健康邊界，才會富足。

●父母是「看不見的財庫」

周泰毅在《讓財神喜歡你》書中指出，父母是我們看不見的財庫，他們的一舉一動與日常處世方式，都在為下一代悄悄打下基礎。他認為，這並非玄學，而是一種現實的長期累積。一對勤勞善良、願意行善積德的父母，就像替子女準備了一張「長期存摺」，這股穩定的能量，往往能讓後代在人生早年少走一些彎路。

在父母影響中，周泰毅也區分不同角色的能量來源。他形容，「媽媽的話就是孩子的風水，也是心靈的GPS」，財富相關的安全感與價值感，多半從母親而來，因此母親也被視為子女生命中的「錢母」。至於父親，則是人生方向的能量來源，影響孩子如何面對責任、選擇與前進的路徑。

●孝順也要「建立邊界」才能護住財庫

雖然父母是最初的財富脈絡，但周泰毅強調，這份「祖蔭」只是起點，而非終點。他提醒，真正的孝順是感恩與尊重，而不是依賴。父母的福報可以庇佑一段時光，卻無法替子女的一生買單。

他認為，子女要與父母保持健康的邊界感，才能冷靜看清父母所給予的脈絡中，哪些值得承接、哪些需要調整。能與父母保持連結，同時具備自己的能力與判斷，才是真正的富足。

周泰毅也指出，父母除了可能成為子女的財庫，也可能在無意中「破壞財庫」，特別是當父母經常對子女「抱怨、否定、潑冷水與掃興」，這3大忌諱長期下來，容易削弱子女的自信與財富能量。提醒子女要看清父母的不足，並在感恩中學會獨立，才能讓財富脈絡持續流動。

▲▼《讓財神喜歡你：財富不是神明手中的禮物，而是你的心和五行、時間、環境、物件以及方法的交響》（圖／大塊文化）

▲《讓財神喜歡你》分享財富系統6大層次。（圖／大塊文化提供）

●財富是一套「系統」

除了父母跟財庫的關係，周泰毅也提醒，財富不只是金錢，而是一個完整的系統。他在書中將此系統歸納為6個層次：從最核心的「認識自己的心」開始，延伸至「形」（五行與氣）、「時」（時運趨勢）、「境」（環境風水）、「物」（生活物件）及「術」（能量方法）。

他強調，風水與命理的核心，並非教人「如何變有錢」，而是協助人們理解如何在生活中找到平衡，過得剛剛好，同時也能護住自己與身邊重要的人。《讓財神喜歡你》由大塊文化出版發行，陪伴讀者在新的一年，從內而外打造出「讓財神喜歡」的好運體質。

