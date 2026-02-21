張文案3／鄭捷案後蝴蝶效應！回顧「隨機殺人元年」　劇本驚人相似

▲鄭捷2014年在板南線車廂隨機殺人，2016年5月10日遭槍決。(圖／資料照)

記者葉品辰／台北報導

2014年5月21日，台灣社會遭遇震驚全國的公共安全事件，年僅21歲的鄭捷在台北捷運板南線車廂內，持刀隨機刺殺乘客，造成4人死亡、24人受傷。當時事件發生在尖峰時段，車廂內擁擠的乘客完全來不及反應，現場血腥場面讓社會信任感瞬間瓦解。

目擊者回憶，鄭捷犯案時動作迅速，部分乘客試圖以背包阻擋，但仍有乘客倒地受傷。警方接獲報案後立即封鎖車廂，並在捷運站出口設立臨時管制點。案發後的救援與傷者送醫，展現了當時台北市公共安全系統的緊急應變，但仍留下了社會恐懼的長期影響。

新聞報導當時指出，鄭捷在犯案前，曾在網路上留下帶有厭世與孤獨色彩的訊息。警方調查發現，他缺乏穩定社交圈，與家庭與社會關係疏離，呈現典型「孤狼型犯罪者」特徵。此案件不僅震撼台灣，也成為後續討論公共安全與孤狼型攻擊的重要案例。

▲鄭捷在板南線車廂內持刀隨機刺殺乘客，造成 4人死亡、24人受傷。（圖／資料照）

張文案與鄭捷案的驚人相似

2025年的張文案，在許多細節上與鄭捷案如出一轍。兩名嫌犯皆選擇人流最密集的交通節點作案，皆具孤獨、與社會脫節特質，且皆在犯案前攜帶作案工具、留下隱晦訊息。

警方分析，這種「歷史事件模板」可能在潛在模仿者心中形成一種行動藍本，使邊緣人可以快速複製犯罪模式而不需自行設計行動細節。張文案也驗證了這一現象：其行動方式與鄭捷案多個細節相似，包括選擇尖峰時段、人潮密集處、攜帶刀具。這種「事件歷史重現」加深了社會恐懼感，也讓民眾在捷運與商圈中倍感壓力。

模仿效應的連鎖反應

鄭捷案後的一週內，全台爆發超過30起類似恐嚇事件，包括有人在捷運徘徊持美工刀、有人在社群自稱是「鄭捷第二」。警方調查顯示，這些案件多數未造成實際傷亡，但已形成「犯罪模板」效應：潛在模仿者透過觀察標誌性案件，得知如何行動才能吸引社會注意。

張文案的發生，再度驗證這種模式仍存在。警方統計，張文案發生後48小時內，全台捷運站與商圈接獲報案數量暴增，恐懼已被複製並擴散至社會各角落。

▲張文犯案過程中多次變裝、更換交通工具躲避追捕，計畫縝密。（圖／資料照）

警方進一步指出，孤狼型犯罪者的心理與行動模式，往往不易預測，尤其在城市公共空間密集人潮中，短時間內難以阻止其犯案。歷史事件模板的存在，使得潛在模仿者能快速學習「成功」的犯罪手法，對社會安全構成長期威脅。

鄭捷案後，社會對死刑、心理鑑定與刑責的討論從未停止。當時鄭捷因快速執行死刑而引發法律與民意的拉鋸。張文案發生後，警方與檢方也面臨類似挑戰：如何在保障公共安全的前提下，對孤狼型犯罪者進行法律處理、證據蒐集與快速通報。這對檢警、捷運公司及商圈管理單位都是實務考驗，也進一步提醒法律與社會制度在面對模仿型犯罪時，仍需平衡快速應變與程序正義，避免因制度漏洞或延誤，讓孤狼型犯罪者有機可乘。

▲張文案發生後第11天，陳男在台北車站按下緊急服務鈴，大吼「我會傷人」、「我要去中山站」。（圖／網友soulmagicpower提供）

社會恐懼與警民關係

鄭捷案與張文案都在社會中留下深刻恐懼印記。民眾在捷運、商圈與公共空間中，對可疑人物高度警戒，報警率上升，捷運安全調度壓力加大。警方指出，事件不僅是犯罪本身的傷害，也包括社會心理壓力的擴散。

張文案發生後，警方迅速封鎖現場、加派巡邏與檢視監視器死角。民眾的配合報案、商圈的安全提示標誌、捷運公司臨時加強巡邏，共同形成事件處理體系。這種警民合作雖短期有效，但長期而言，仍需系統性檢討公共安全管理，以降低歷史事件模板可能引發的模仿行為。