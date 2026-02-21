　
社會 社會焦點 保障人權

張文案2／恐懼在網路蔓延！「模仿威脅」遍地開花　檢警火速查辦

▲▼ 屏東男子發表模仿犯之恐嚇公眾言論，警方持拘票逮捕後，移送複訊後諭知10萬交保。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲屏東男子在Threads發布「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等言論，遭警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者葉品辰／台北報導

張文案發生後，恐慌不僅限於北車與中山商圈的現場，迅速透過社群平台擴散。根據警方通報，Threads、PTT、Line群組及臉書社團短時間內出現多則激進言論，部分網友甚至公開揚言模仿行為。其中一名林姓男子在社群平台留言「張文為何不等跨年？」，被其他用戶檢舉，警方在不到24小時內循線逮捕他，依恐嚇公眾罪移送。警方表示，張文案不只造成現場恐慌，也引發潛在模仿者在網路上產生危險行動，社會恐慌呈現「二次擴散效應」。

警方表示，張文案發生後，全台各地捷運站、百貨商圈及公共場域短期內出現多起疑似模仿威脅案例。多數民眾見到黑衣、背包異常或可疑行為，即撥打110報案。統計顯示，12月19日至12月25日，全台報案數比平日增加近兩倍，顯示恐慌效應持續擴散。

檢警也加快查辦速度。除林姓男子外，還有多起社群平台上公開恐嚇或揚言模仿的訊息被舉報。警方以恐嚇公眾罪為名，火速展開追查與蒐證，目的在於防止潛在模仿事件成真。警方強調，「即便是網路言論，若有具體行動計畫，也可能觸法，民眾不可掉以輕心」。

▲男子精神恍惚持雙刀逛大街。（圖／民眾提供）

▲員林市12月27日有男子拿雙刀逛大街，民眾見狀立即報警。（圖／民眾提供）

張文案後，網路與公共空間恐懼的互動性更為突出，社群平台上血腥畫面、揚言模仿的留言，以及民眾的恐慌回應形成迴圈：越多人傳播與恐慌，潛在模仿者越容易獲得「行動模板」與注意力。民眾的恐慌也反映在日常生活中：有乘客表示，「看到黑色衣服或背包就緊張，捷運內每個人都像可疑人物。」這種心理壓力在跨年夜前夕尤其明顯，部分商圈與捷運車廂出現臨時警戒與報案潮。

張文案及其引發的模仿威脅，不僅考驗警方反應速度，也引發社會對公共安全與網路傳播影響的討論，孤狼型犯罪不僅會當場造成無可抹滅的傷害，網路擴散的恐慌同樣可能成為犯罪模仿的催化劑。

警方指出，未來將進一步檢討監控死角、巡邏策略及社群舉報處理流程，以避免孤狼型事件再次造成二次恐慌。此外，捷運公司與商圈管理單位已加強警力部署與巡邏，並在主要入口設置警示標誌，提醒民眾注意安全，配合警方舉報機制。雖然短期內增加警力能提供心理安定感，但警方坦言，要長期降低模仿威脅，仍需結合監控系統與民眾理性報警。

相關新聞：

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

隨機殺人效應！網路恐嚇全國逮12人　跨年+元旦上萬警民維安

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

