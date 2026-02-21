愈走愈療癒！年假收心靠「這場散步」：心理師揭開開學開工秘訣

▲不強迫保持好心情，帶著情緒出門走走！實測爆紅的「小散步」是農曆新年最簡單的收心操。（圖／取自免圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年假期進入尾聲，在大魚大肉與親友聚會過後，許多人正窩在沙發上，感受著即將收假的消沉情緒。這時如果有人叫你「出門散個步」，聽起來可能比處理工作郵件更讓人煩躁。換上外出褲、頂著寒風在外走動20分鐘，光想就覺得疲憊；但國外網站《Bustle》分享，近期TikTok上卻掀起一股「討人厭的小散步（Stupid Little Walk）」熱潮，創作者們紛紛分享，即便心情再差、再不想動，只要強迫自己踏出門，這段看起來「沒什麼意義」的散步，竟然正是緩解焦慮、重整心態的神奇良方。

為什麼你需要這場「討人厭的小散步」？

在社群平台TikTok上，創作者@morganegust曾半開玩笑地說，她必須為了自己「討人厭的心理健康」去進行一場「討人厭的小散步」。雖然影片中她臉臭地踏出家門，但下一幕卻是在街上轉圈微笑。她坦言：「最氣人的是，去散步竟然真的有用。」

另一位創作者@jessynotj也分享自己頂著低溫、裹得嚴嚴實實出門散步的過程，將其視為日常自我照顧的一環。甚至有人會設定鬧鐘，提醒自己沒有藉口偷懶。為什麼這件事如此有效？

打破大腦的慣性與藉口：心理學家Melissa·Gluck博士指出，大腦常會尋找各種藉口，或是找些看似更重要的事情來推託自我照顧。待在舒服的沙發上永遠比出門容易，但「小散步」的核心就在於突破這些心智雜訊。

生理與心理的雙重療癒：散步能釋放讓人心情愉悅的荷爾蒙，穩定神經系統。藉由離開原本鬱悶的環境、感受戶外自然氣息，能有效觸發大腦的「重新開機」鍵。

帶著情緒走也沒關係

進行這場散步時，你不必強迫自己保持正能量。事實上，在疲憊、懶散或沮喪時，這正是你最需要它的時刻。

Gluck博士建議，即使心裡百般不願意，也要試著推自己一把。你可以一邊走路一邊在心裡抱怨，甚至帶著憤怒的情緒去走。接納並感受這些負面能量，反而有助於情緒的處理與代謝。隨著步伐推進，你會發現自己逐漸變得平靜且穩定。

簡單開始，迎接新年好心情

想嘗試這項趨勢，千萬別把它當成一件大事。不需要準備成套運動服，也不用帶專業水瓶，只要穿上球鞋、踏出家門即可。

新的一年，與其讓收假焦慮佔據心頭，不如就給自己一點時間，隨性地走一走。走多久不重要，有沒有變得開心也沒關係，重點是你已經為了自己，完成了一次小小的努力。在這個充滿希望的農曆年假尾聲，就讓這段「討人厭的小散步」為自己洗去疲勞，帶著清爽的心情迎接開工吧！