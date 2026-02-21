過年前後變「心理諮商旺季」　專家：過度關心成壓力源

▲資深臨床心理師陳婉真說，春節前後是「心理諮商」旺季。（圖／政大提供，示意圖）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節是家人間團聚最重要的日子，但在歡慶背後，卻隱藏著巨大的心理壓力。資深臨床心理師指出，春節前後是「心理諮商」的旺季，許多人因為返鄉過節被迫面對長輩過度關心、婆媳問題等狀況，甚至觸發童年時期的家庭創傷，導致焦慮與憂鬱的情況飆升，面對龐大壓力，適時尋求專業心理資源協助有其必要性。

政大教育學院社區心理諮商發展中心「道南心理治療所」所長陳婉真分析，今年春節年假長達9天，不少大學生的寒假更長達2個月，這段「不得不回家」的漫長時間，常成為壓垮現代人的最後一根稻草。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳婉真指出，春節焦慮主要來自幾項因素。首先是長輩的過度關心，聚會時頻繁詢問「有沒有男女朋友？」、「何時要結婚？」等問題，讓晚輩產生心理負擔。其次是婆媳問題，平時少相聚的親戚在過年期間密集互動，容易產生衝突。

此外，陳婉真說，對於部分民眾而言，高強度的家人互動可能觸發深埋心底的關係創傷，例如過往父母的過度管教等陰影；而對於年節期間缺乏親友陪伴的人來說，孤單感也會比平日更加強烈。這些因素疊加，造就春節前後的心理諮商需求高峰。

▲▼政大「道南心理治療所」提供師生與民眾心理諮商。（圖／政大提供）

年節焦慮往往反映出民眾潛在的心理健康需求。為回應日益增加的挑戰，政治大學經過3年籌備、耗資數百萬打造的「道南心理治療所」，在今年1月初正式揭牌營運。所長陳婉真表示，道南心理治療所最大的特色，在於同時擁有專業的「臨床心理師」與「諮商心理師」，並有多位實務經驗豐富的資深心理師進駐。這種結合多元專業取向的服務，能為民眾提供更全面且高品質的心理服務。

陳婉真進一步說明，根據臨床觀察，「情緒困擾」與「人際關係」是民眾最核心的難題。許多人在會談初期，往往帶著失眠、工作壓力或年節焦慮等具體困擾前來，但在狀況緩解並持續探索後，通常會發現核心議題在於「如何在關係中互動」以及「如何從關係中找回更好的自己」。

陳婉真呼籲，當民眾覺察自身有壓力或情緒需求時，都是尋求專業協助的好時機，透過專業引導，能將年節壓力轉化為自我療癒的契機。