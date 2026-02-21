　
獨／研究揭政大生有「冒牌者症候群」　專家：缺乏自信怕被揭穿

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者發現，政大學生普遍存在獨特的「冒牌者症候群」不相信自身能力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學生若遇課業或感情困擾，常會尋求校內諮商資源協助。政大「道南心理治療所」觀察發現，政大學生普遍存在一種獨特的「冒牌者症候群」，許多優秀學生認為自己的成就是運氣好，無法相信自身能力；綜觀整體環境，近期更因AI快速發展，這世代的大學生深怕未來被取代而感到焦慮。心理師建議，學生應著重發展獨特性與自我價值，才能破除信心危機。

優秀卻不自信？政大生的「冒牌者症候群」

政大道南心理治療所所長陳婉真表示，在諮商過程中發現最獨特的現象，就是政大學生常深陷「冒牌者症候群」（Imposter Syndrome）。「政大學生非常優秀、認真，卻往往缺乏相對應的自信。」陳婉真分析，即便這些學生已擁有客觀的成就，或在學業表現上相當出色，卻無法相信自己「足夠好」，常將成功歸因於「只是運氣好」或「比別人努力一點」。

陳婉真進一步指出，這些學生內心深處常擔憂總有一天會被「揭穿」。若追溯其成長經驗，往往可發現他們長期處在「你可以更好」的環境中，逐漸將外在評價內化成對自我的嚴格標準，而這種心理壓力，也直接反映在學習表現與人際互動。

▲▼政大「道南心理治療所」所長陳婉真（見圖）表示，治療所提供師生與民眾心理諮商。（圖／政大提供，示意圖）

▲政大「道南心理治療所」所長陳婉真表示，政大學生有自信心危機。（圖／政大提供）

容貌焦慮與AI威脅　成當代大學生新難題

除了自信心危機，陳婉真也點出另外兩項值得關注的議題：「容貌焦慮」與「AI焦慮」。首先是「容貌焦慮」，她觀察到許多學生即便外型亮眼，仍擔心自己不夠好，甚至會用極致的標準追求外貌，如過度減重、鑽研穿搭等，這種對外表的高焦慮感，在上一代的學生中較為少見。

陳婉真接著說，其次是「AI焦慮」問題，隨著人工智慧滲透日常生活，當學生看見AI能取代大量的工作時，不禁會產生「我還能做什麼？」、「我會被取代嗎？」、「我該往哪裡去？」的迷惘。陳婉真直言，這是現代大學生最核心的擔憂，急需要在快速變化的洪流中找到可以安放自身的位置。

看見獨特性　心理師：「人」的價值無法被取代

面對這些焦慮，陳婉真提出專業建議。針對「冒牌者症候群」，可藉由心理治療與諮商，心理師致力於同理學生內心的恐懼，並透過對話引導學生看見背後的不安。陳婉真強調，「透過真誠地回饋學生，讓他們具體感受到自己『哪裡做得很好』，而非僅是客套的稱讚。」唯有在真誠且重要的關係中所經歷到的真實回饋，才能協助學生將外在的肯定，逐漸轉化為內在穩固的自我價值。

另針對AI浪潮，陳婉真認為，探索「我是誰」以及「自身價值與意義」，是當代大學生共同的心理任務。她強調，唯有發展出自身的獨特性，建立起無可取代的自我價值，才能有效降低對未來的焦慮感。

02/20 全台詐欺最新數據

獨／研究揭政大生有「冒牌者症候群」　專家：缺乏自信怕被揭穿

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

