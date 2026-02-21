吵架竟潑鹽酸！害老公左眼失明、右眼視力受損　桃園狠妻判決出爐

▲吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明，桃園狠婦判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市朱姓女子與郭姓丈夫感情不睦，2024年4月間清晨2人起口角，朱女見丈夫睡回籠覺躺在床上，竟持浴室洗廁用鹽酸朝躺在床上丈夫全身潑灑，導致臉部、頸部與身體約30%外傷性灼傷，經送醫急救後，造成左眼永久性失明與右眼視力受損等重傷害。桃園地院依重傷害罪，處朱女有期徒刑2年。緩刑4年。

檢警調查，朱姓女子與郭姓男子為夫妻關係，2024年4月間某日清晨5時50分許，2人因細故起口角，郭男吵了幾句後回床上繼續就寢，朱女仍餘怒未消，跑到浴室拿洗廁用鹽酸朝躺在床上的郭男全身潑灑，導致其臉部；頸部、軀幹與四肢與雙眼有化學性灼傷。

郭男受傷後趕緊到浴室沖水，再跑到戶外大聲求援，社區鄰居見狀趕緊打電話給119求助，經送醫急救後造成左眼永久性失明、右眼僅能感受光線能力嚴重減損視覺之傷害，案經大溪警方偵辦將朱女移送桃園地檢署偵辦。檢方複訊時，朱女坦承犯行，辯稱「一時氣憤，並無殺害當事人之意」。

朱女與前配偶因細故發生口角爭執，理應克制己身衝動，思循和平、理性方式處理紛爭，竟情緒失控持鹽酸潑灑，考量朱女坦承犯行，且已達成調解，2人已離婚，彼此間紛爭既已平息，應無再犯之虞，桃園地院依重傷害罪，處朱女有期徒刑2年。緩刑4年。