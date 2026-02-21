國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

書香持續在校園蔓延，高雄市推動國中生中英文閱讀成果再創佳績。高雄市政府教育局表示，113學年度共有39所國中達成「愛閱網」閱讀指標，獲頒閱讀標章肯定，教育局長吳立森也公開表揚獲獎學校，期盼學生將閱讀融入生活，全面提升中英文閱讀理解與學習力。

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

值得一提的是，今年獲獎學校中，不少來自偏遠地區，包括田寮國中、甲仙國中、圓富國中、潮寮國中、大洲國中、溪埔國中及中芸國中等，雖然規模不大，卻在閱讀教育推動上展現亮眼成效，成功實踐「愛閱網」均衡閱讀資源的核心目標。

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其中，田寮國中全校僅43名學生，卻營造「隨處可閱讀、處處是圖書館」的校園氛圍，學生平均通過閱讀本數超過3本，成為最具閱讀熱情的學校之一。校長呂明信指出，學校將閱讀納入校務發展與課程設計，結合「愛閱網」認證機制及校內借閱制度，採班級與個人雙軌評比，成功培養學生穩定且持續的閱讀習慣。

教育局指出，高雄市自2012年成立「愛閱網」，提供適合國中生的中英文書籍與線上測驗，113學年度全市國中生累計通過閱讀評量逾14萬本次，其中中文書籍以《總裁獅子心》最受歡迎，選讀認證超過5千次；英文書籍則由《Friendshape》持續蟬聯榜首。

截至目前，「愛閱網」已推薦中文書籍165本、英文書籍39本，建置中英文題庫逾4千題，累計閱讀5本以上學生超過1萬1千人，閱讀百本以上者也有25人，展現閱讀深耕成果。