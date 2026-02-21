　
    • 　
>
地方 地方焦點

國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

▲▼閱讀標章 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

書香持續在校園蔓延，高雄市推動國中生中英文閱讀成果再創佳績。高雄市政府教育局表示，113學年度共有39所國中達成「愛閱網」閱讀指標，獲頒閱讀標章肯定，教育局長吳立森也公開表揚獲獎學校，期盼學生將閱讀融入生活，全面提升中英文閱讀理解與學習力。

▲▼閱讀標章 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

值得一提的是，今年獲獎學校中，不少來自偏遠地區，包括田寮國中、甲仙國中、圓富國中、潮寮國中、大洲國中、溪埔國中及中芸國中等，雖然規模不大，卻在閱讀教育推動上展現亮眼成效，成功實踐「愛閱網」均衡閱讀資源的核心目標。

▲▼閱讀標章 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄39所國中獲「愛閱網」標章，偏鄉小校閱讀力全面升級。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其中，田寮國中全校僅43名學生，卻營造「隨處可閱讀、處處是圖書館」的校園氛圍，學生平均通過閱讀本數超過3本，成為最具閱讀熱情的學校之一。校長呂明信指出，學校將閱讀納入校務發展與課程設計，結合「愛閱網」認證機制及校內借閱制度，採班級與個人雙軌評比，成功培養學生穩定且持續的閱讀習慣。

教育局指出，高雄市自2012年成立「愛閱網」，提供適合國中生的中英文書籍與線上測驗，113學年度全市國中生累計通過閱讀評量逾14萬本次，其中中文書籍以《總裁獅子心》最受歡迎，選讀認證超過5千次；英文書籍則由《Friendshape》持續蟬聯榜首。

截至目前，「愛閱網」已推薦中文書籍165本、英文書籍39本，建置中英文題庫逾4千題，累計閱讀5本以上學生超過1萬1千人，閱讀百本以上者也有25人，展現閱讀深耕成果。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積
快訊／豪華商務機空中漏油！　緊急迫降高雄
快訊／財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

青花菜別再水煮了！「最強3吃法」營養師激推：我就這樣吃

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

明天開工卻完全不想睡？別躺了！先讓大腦降速培養睏意

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急迫降高雄

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

