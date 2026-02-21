獼猴伴游！鼓山高中美術班20週年紀念　親繪泳池打造高雄新地標

▲鼓山高中美術班成立 20 週年，學生們將柴山意象搬上泳池牆面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市立鼓山高中美術班迎來成立 20 週年的重要里程碑，為了回饋在地、實踐藝術教育，鼓山高中攜手鼓山游泳池與在地多方資源，推動「鼓山游泳池彩繪計畫」，學生們將柴山代表性的獼猴、躍動的鯨豚與湛藍海洋意象搬上泳池牆面，成功將公共空間轉化為繽紛的藝術風景，也展現出「大手牽小手」的世代傳承精神。

這次計畫以「水」與「海洋」為核心，將彩繪場域分為「入口意象」與「看臺圍牆」兩大區塊。入口處由傑出校友、現為「有間藝廊」負責人的張翃榞老師操刀設計，帶領學弟妹共同營造專業門面。而看臺圍牆則由在校生透過競圖活動發揮創意，其中勇奪首獎的高三生張薇恩與高二生許育瑋，以「獼猴衝浪」為主題，誇張有趣的表情搭配耀眼星芒，成為全場最吸睛的焦點。

剛透過特殊選才錄取臺東大學美術系的張薇恩興奮表示，這是她人生第一次挑戰在大面積圍牆彩繪，雖然兩天內要完成草稿與上色時間緊湊，但看到作品完成並獲獎，感到非常有成就感。

這項美化工程不僅是單純的校園活動，更是產官學社區合作的典範，計畫獲得虹牌油漆、易增工程、內惟國小家長會等多方支持。鼓山高中校長廖俞雲表示，美術班成立 20 年來培育無數人才，此次由校友帶領學弟妹共同創作，體現了鼓山高中如大家庭般的傳承文化。她強調，在 AI 技術飛速發展的時代，學生透過真誠的服務與親手揮灑的畫筆所創造出的「溫度」，是科技無法取代的核心素養。