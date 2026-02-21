深夜持9卡狂領29萬！23歲馬國男子來台當車手被逮

▲馬國男子來台當車手，遭警員識破逮捕送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員日前執行巡邏勤務，在超商進行提款機簽巡時，發現一名戴口罩的男子行跡鬼祟，不斷在提款機前徘迴、領款，上前盤查後發現該名男子為馬國籍身分，且面對提款卡來源解釋不清，追問後才確定是詐騙集團車手，立刻將人帶回派出所偵訊。

萬華分局青年路派出所副所長王炳盛、警員盧立承擔服「普發現金」勤務於轄內全家超商巡簽時，發現一名配戴口罩年輕男子於ATM前多次提領現金，形跡可疑，疑似提款車手，員警隨即上前盤查身分。

警方查出他是23歲的譚姓馬來西亞籍男子，譚男面對警員盤查始終眼神閃避，對於提款卡來源等問題無法交代，最後坦承透過通訊軟體受到詐騙集團招募，來台灣打工，依照提領的款項抽取傭金，警方當場對其逮捕。

警方在譚姓男子身上搜出29萬現金、提款卡9張、手機兩支等證物，訊後依照詐欺、《洗錢防制法」等罪嫌移送法辦。

警方也呼籲，政府機關不會向民眾索取提款卡、金融卡保管，亦不會以各種理由要求民眾提供銀行帳戶、密碼或是現金。如遇陌生來電告知需提供帳戶、金錢等相關資訊，務必提高警覺，更可撥打165反詐騙專線或是110專線向警方諮詢，避免遭受詐騙。