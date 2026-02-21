　
社會 社會焦點 保障人權

男滑Threads看到「先匯款可領鉅額補助」　奔銀行開通功能遭攔

▲▼54歲李男看網路聲稱可以領先匯款就可領鉅額補助款，直奔銀行開通功能遭拒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲54歲李男看網路聲稱可以領先匯款就可領鉅額補助款，直奔銀行開通功能遭拒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局莒光派出所日前接獲線報，有民眾在網路上看到可以領取補助的訊息，準備開通銀行轉帳功能，警員立刻到場協助處理，當事人透露在網路社群看到一則訊息，聲稱鉅額補助可領取，但要先匯款至指定帳戶，警員當即告知這絕對是詐騙。

警方調查，54歲李姓男子在網路上看到社群媒體《Threads》有人貼文，聲稱鉅額補助款可以領取，但是要先匯款至對方指定的私人帳戶，才可以進一步完成提領手續，立刻衝到銀行向行員表示要開通轉帳功能，行員關懷提問下驚覺有異並報警處理。

萬華分局莒光派出所警員曾雍翔、郭寶鍬接獲通報迅速到場了解，且與行員向李男反覆地勸說，強調這是典型的詐騙手法，所有正規補助款絕不可能要求民眾先匯款至私人帳戶。李男這才驚覺自己差點落入詐騙陷阱，並對員警及行員的協助深深地表達感謝。

萬華分局呼籲，政府或公營事業若發放任何補助款，絕對不會要求民眾先繳交手續費、保證金或先匯款至私人帳戶，請民眾對於來源不明的網路資訊務必提高警覺，並多方查證。若有任何疑問，可撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線進行查證。

02/20 全台詐欺最新數據

