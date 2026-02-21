　
社會 社會焦點 保障人權

裝幼齒騙少男、少女自拍不雅照　噁男辯「不識字」重判12年

▲桃園市桃園區百貨商場陳姓店員，今年7月間見女子進入店內閒逛，趁其不備以手機偷拍裙底風光，女子驚覺後報警處理。（示意圖／達志影像）

▲男子在手機線上遊戲假裝是少女，誘騙少男拍下不雅照片影片。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

桃園離婚的張姓男子，竟在網路遊戲中扮演年僅11、12歲的少女、少男，或以贈送寶物為幌子，誘騙少男、少女拍攝不雅照片。總計有3名少男、1名少女被騙，其中1名少男甚至被新台幣50元的網路寶物誘騙，就拍下不雅照。一審將張男重判12年，案經上訴，高等法院二審也維持12年的刑度。

張姓男子高職肄業後就從事勞力性的工作，並曾有一段婚姻紀錄，沒有子女。而判決指出，他在2022年6月間，連續在兩個網路遊戲中，以暱稱「多喝水，國中」或「豬豬@@」開始找尋11、12歲的少男、少女，進行詐騙。

張男在當年的6月11日起，先謊稱自己是12歲的少男，發出交友邀請給予同齡的少女。張男以曖昧的言語、親密的暱稱來對付少女，並傳送少男的不雅影片、照片給予少女，讓少女以為2人正在交往。不過少女頗有戒心，並未立刻上當。

反觀第一個遭騙的少男，張男當時謊稱自己是12歲少女，並傳送幼女的裸照、不雅照，並以贈送寶物為由，誘騙少男也拍攝不雅照。少男信以為真，3天內就傳送了10來張裸露下體的照片，以及2、3部不雅影片給予張男。也幾乎在同一時間內，張男也誘騙第二名少男，他騙少男說只要拍攝不雅照片，就能拿到遊戲寶物。少男稍有戒心，一直過了10天才終於被騙，拍攝了自己的大頭照以及下體的照片傳給張男，張男給第二名少男遊戲點數175鑽石（相當新臺幣50元）。

誘騙第二名少男期間，張男又假裝是11歲少女，找上第三名少男。張男先傳送少女的不雅影片，謊稱要與少男交往，少男信以為真，也回傳不雅照片、影片給予張男。張男還指點少男要拍攝以手上下撫弄的影片回傳，總計第三名少男在3天內就傳送了10來張不雅照片以及10多部不雅影片。

在張男成功騙得三名少男的不雅照片、影片後，第一名遭騙的少女也終於入坑，回傳自己的不雅照片、影片給予張男。張男還不斷要求拍攝尿尿、噴久一點的影片。張男前後在20天內，靠著轉傳網路上的少年性影像，以及新台幣50元，就騙得3名少男、1名少女的不雅照片、影片。案經被害少男的家長發現，緊急報警處理。張男一度落跑遭檢方通緝，最後仍在2024年間遭警方逮捕歸案，檢方提起公訴。

一審法院審理時，張男謊稱自己不認識字，又說手機曾經借給別人使用，是別人使用他的手機傳送相關訊息，犯下本案。但法院不採信，一審將他重判12年。張男以判太重為由上訴二審，但高等法院審理後，認為張男並未賠償被害少男、少女，量刑因子並未改變，因此高院駁回上訴，仍維持12年的重刑。

02/20 全台詐欺最新數據

