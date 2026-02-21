　
職場社交心好累？越處不來越要主動說話　打破內心小劇場

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

▲在職場上面對難相處的人，不是一定要硬撐或逃避。（圖／取自photoAC）

作者：順天堂大學醫學部教授、自律神經研究權威 小林弘幸

●精選書摘

在工作中，你一定會遇到讓你覺得處不來的人。無論是公司的同事，還是廠商、客戶，與這些人打交道往往會帶來壓力。可是，勉強自己和這些人溝通，實在是一大壓力來源，所以必須有意識的改變與這類人互動的方式，盡可能的減少壓力產生。

我在這裡介紹兩個不同的應對策略。首先，最直接的就是，盡量減少和處不來的人溝通。比如，有人找你去聚餐等，只要和你處不來的人也會出席，就不要參加。除了必要的工作聯絡，盡量不和這些人往來。

一開始，你可能會很在意周遭人的眼光或評價，不過只要堅持這種態度，你就會發現過去的煩惱，好像一下子就煙消雲散了。

雖然「盡量避免與處不來的人互動」聽起來很自然，但這樣做反而會讓你一直意識到自己跟對方無法相處，更容易增加心理壓力。甚至可能在互動後自責：「明明跟他處不來，為什麼還說那句話？」而增加焦慮。

因此，減少互動的機會，反而是消除煩惱的有效方法。與其強迫自己克服弱點，不如降低與對方交流的次數。

故意深入互動，打破印象
不過，我現在說的另一種方法，則是「故意積極溝通」。你可能會懷疑：這不是自找麻煩嗎？然而，這種方法之所以有效，是因為它可以打破你對這個人先入為主的觀念。

在多數情形下，面對自己覺得難以相處的人，我們會花大把時間東想西想，像是「他應該會這麼說我吧」、「他為什麼會說那種話」等，這些時間遠超出實際與對方溝通、互動的時間。

長期下來，這些想法反而加強了你認為他難相處的印象。為了改變這個局面，所以才要反其道而行，故意積極與對方互動。

不需要用私人時間跟對方互動，但可以在工作上主動創造一些溝通機會，像是提出意見或是請教對方。透過這種方式，你可以減少內心東想西想的小劇場，甚至化解對方難相處的刻板印象。

一天只需要回三封信的心理暗示
超過一半以上的壓力，源自於人際關係，尤其是違反意願但必須維持下去的關係，更是壓力的主因。像是每天都得看見不合的同事，或是每月都必須和討厭的客戶開會等，這些定期互動的機會，也會增加壓力。

但是，如果你知道，因為工作調動或轉換跑道，一個月後就不必再見到這個不喜歡的人，你會怎麼想？大多數人會發現，心情突然變得輕鬆許多。因為你看到了這段關係的終點，壓力也自然減輕。

活用這個心理機制，你可以主動決定與人溝通的頻率，進而減少內心負擔。比方說，可以設定像是「一天只溝通一次」、「最多只回他三封信」等規則，讓自己看到終點。完全不互動或許不太可能，但你可以自行調整互動的頻率。

事先決定好自己做與不做的界線，就能避免生活被他人牽著走，也能有效管理心理壓力。

《比睡覺更好的休息法》（圖／大是文化提供）

★本文經大是文化授權，摘自《比睡覺更好的休息法：午休前喝杯鮮奶茶、累了聽搖滾樂、擼貓擼狗……日本頂大醫學教授認證，比睡一整天更有效。》

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」

不少人在過年期間覺得最麻煩的事，就是跟親戚朋友打交道。就有網友表示，今年除夕吃完年夜飯後，因為不想和親戚尬聊，乾脆躲進廚房洗碗、刷流理台、拖地板，沒想到竟意外解鎖「紅包副本」，讓其他人笑翻。

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

年後轉職當心！　跳槽夾走「桌上一張紙」觸營業祕密

白領工作也難保？1年半內全面AI自動化

白領工作也難保？1年半內全面AI自動化

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

為什麼「忙碌的人」更有吸引力？社群爆紅「好忙約會學」：專注自我才是最強脫單荷爾蒙

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅 低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

陸「餛飩酒館」站桌跳舞嗨唱爆紅 低消費高情緒價值吸引年輕男女流連

