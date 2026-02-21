初五迎財神去哪拜？網友狂推「最靈財神廟」TOP5　拜完旺整年

▲初五迎財神，第一名財神廟拜完超有感。（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃稜涵／綜合報導

初五迎財神，你是不是也在想，今年到底該去哪一間財神廟走春、拚財運？根據《DailyView網路溫度》整理指出，全台有5間財神廟討論度特別高，每到農曆春節就湧入大批信眾求財、補財庫，被不少網友封為「最靈財神廟」，想讓今年財運一路開外掛，這5間直接列入必拜清單！

TOP5：松山霞海城隍廟

提到松山霞海城隍廟，多數人第一個想到的都是月老，不過其實這裡也是不少股票族、投資人心中的求財熱點。每逢投資不順、被套牢時，就會有人特地來向財神祈求運勢回溫。信眾間也流傳一個小撇步，參拜時記得摸摸財神爺的鬍子，象徵財氣越來越旺，替新的一年加點信心。

▲松山霞海城隍。（圖／ETtoday資料照，下同）

TOP4：板橋慈惠宮

板橋慈惠宮在地人氣相當高，被不少當地人視為求財必拜的廟宇。每年春節期間，廟方都會準備大量發財金，只要有機會「躦轎腳」，就能把好運帶回家。許多信眾也會在參拜後，到正殿兩側摸摸象徵財富的金元寶，祈求新的一年財運穩定、收入不間斷。

▲板橋慈惠宮。

TOP3：北港武德宮

北港武德宮被視為台灣第一座財神廟，是不少信眾心中的補財庫首選。許多人會在這裡點上一盞財神燈，象徵為新的一年添財氣、求順遂。參拜時，部分信眾也會準備甜食祭拜，並將拿到的「財寶米」帶回家，放進米缸或錢包裡，象徵把財氣留在身邊。

▲北港武德宮。



TOP2：中和烘爐地

中和烘爐地向來是業務族、創業者和商人愛去的求財廟宇，許多信眾會隨身帶著名片，祈求事業運與財運同步提升，還會進行「大錢換小錢」的儀式，把換到的1元錢母妥善保存，象徵錢滾錢、財源不斷，也有人選擇將錢母存進銀行，討個好兆頭。

▲中和烘爐地。



TOP1：竹山紫南宮

每到農曆新年，竹山紫南宮總是人潮滿滿，尤其初五迎財神這天，更是熱鬧非凡，許多信眾會前來還發財金、感謝土地公婆一整年的庇佑，也有人特地帶著象徵好運的「金雞」回娘家，民間流傳，只要誠心求得發財金，整年事業與財運都能更加順遂，因此也讓紫南宮穩坐最熱門財神廟寶座。

▼竹山紫南宮。

