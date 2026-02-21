　
AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

▲▼2026《大學品牌力》評比出爐，東海大學建築與設計私校奪冠。（圖／東海大學提供，下同）

▲▼2026《大學品牌力》評比出爐，東海大學建築與設計私校奪冠。（圖／東海大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

104人力銀行主辦的《大學品牌力》公布2026年獲獎名單，東海大學在120多所大學競逐中，奪下「最佳學群獎－建築與設計領域」私校第一、「地區領航獎－中部一般大學第三名」雙獎殊榮。校長張國恩表示，獲獎不僅肯定辦學成果，更驗證東海培育出社會所需的人才。

教育部次長朱俊彰表示，他相當肯定台灣各大學在人才培育與高等教育發展上的長期投入，台灣擁有豐厚的大學能量，但如何在AI時代了解學生能力的定位與培養，創造1-100的多樣人才，並對焦社會需求以幫助國家的發展，將是教育部未來推動的重點。

校長張國恩表示，大學品牌的影響力來自師生與校友表現、治校方針、社會口碑等多面向的長期累積，更是驗證東海培育出為社會所需要的人才。東海大學以「未來大學」為辦學願景，朝開放環型大學（Open Loop School）發展，打造以學生為學習主體、教師作為引導與支持的學習環境，讓學習場域與產業實務及社會需求緊密連結，創造開放且永續的學習場域。

▲▼2026《大學品牌力》評比出爐，東海大學建築與設計私校奪冠。（圖／東海大學提供，下同）

東海教務長楊定亞、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽也出席領獎典禮，楊定亞指出，近年來東海將建築系、工學院與大渡山-東海人工智慧中心的能量整合，聚焦「數位轉型」與「智慧永續」兩大主軸，推動人工智慧導入建築設計與產業實務，從課程設計、跨域學習到實作場域，培養學生兼具專業深度與應用能力，回應企業對未來型設計與建築人才的需求。不僅如此，東海也啟動「光點AI設計實驗班」與創藝學院的「AI設計教育教師共學社群」，強化師資培力與教學模式轉型。

AI時代「最貴」是人味　抗孤獨創業市值「估」破10億美元

AI時代「最貴」是人味　抗孤獨創業市值「估」破10億美元

在AI滲透生活每一處的2025年，美國卻興起一股「反科技」創業浪潮。其中最受矚目的案例之一，是成立於芝加哥的 The People's Club。這個主打「抗孤獨」的實體社交俱樂部，被外界視為 AI 時代下，回歸人與人真實互動的代表性生意。The People's Club 賣的是一種被形容為「解藥」的體驗，推動「社交健康」。

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

「中國AI改寫三個遊戲規則」　陸媒：算力不是全部

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

關鍵字：

大學品牌力東海建築AI

