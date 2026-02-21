被封最危險路段　彰化大埔路一年撞149次

▲彰化大埔路劃設標線行人道後肇事率大幅減少。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路因全年事故總數達149起，被冠上「肇事路段冠軍」稱號，引起地方關注。更引發討論的是，該路段去年才全面鋪設「標線型人行道」，外界質疑是否因道路縮減反而導致事故增加，讓行車安全問題再度成為焦點。然而，根據縣府交通處最新統計，事實上自從設置標線型人行道後，大埔路的交通事故案件「不增反減」，整體安全表現已有改善。

彰化縣政府交通處說明，大埔路沿線商業活動密集，餐飲店家多、外送車輛往來頻繁，尖峰時段人車交織，本來就是事故較多的路段。依據統計，在設置標線型人行道前，大埔路在113年度全年事故件數為188件；改造後，114年度已下降至149件，整體事故風險明顯降低。

▲彰化大埔路劃設標線行人道後肇事率減少。（圖／縣府提供）

其中，原本常見的肇事原因如「未保持安全距離」、「不當駕車行為」等，案件數都大幅減少。交通處分析，這顯示透過道路空間重新規劃、動線明確化與秩序管理，確實能改善用路環境，提升安全。除了全路段規劃，縣府也針對易肇事路口進行專案改善。以「中興路與大埔路口」為例，改善前一年事故達39件，經過路口配置調整、標線與照明優化後，114年度事故數降至14件，降幅超過50%，且未再發生死亡事故，證明工程改善對降低車禍風險有直接幫助。

▲單車騎士撞臨停機車噴飛倒地。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

此外，同樣列入十大易肇事路口的「旭光路與光華街口」，也已爭取到內政部經費進行安全強化工程，目前正設置庇護島、退縮行人穿越線、加裝放大型行人號誌與加強照明，預計農曆年前完工，可進一步保障行人與行車安全。

交通處表示，交通事故成因除了道路設計，也與用路人行為密切相關。因此縣府未來除了持續推動工程改善，也將加強違規取締與交通執法，並結合沿線商家、社區進行交通安全宣導，透過「工程、執法、教育」多面向策略，長期提升道路交通安全。