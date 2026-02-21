日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

▲在日本境內的PayPay全通路均可直接使用iPASS MONEY掃碼消費。（圖／一卡通提供）

記者許宥孺／高雄報導

一卡通iPASS MONEY全面移轉到獨立APP運作，多家電商平台與大型實體店面均支援掃碼支付，通路多達20萬據點，包括日本PayPay全通路也可使用iPASS MONEY跨境掃碼消費，並享免海外交易手續費，在指定藥妝店購物還享有最高10％優惠券可抵用，哈日族可以放心刷起來！

一般民眾熟悉的LINE錢包內，經常使用的好友轉帳、生活繳費功能，其實一直以來都是由一卡通iPASS MONEY提供服務，改版後，用戶無需重新註冊，只要下載「iPASS MONEY 」APP，以手機號碼一鍵登入，就能看到原本錢包內的儲值餘額都還在，設定資料、交易紀錄也完整保留，好友轉帳、消費支付、乘車碼以及超過8200項生活繳費項目功能（水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費等），都能無縫接軌、繼續使用。

iPASS MONEY 先前已開通國內多家知名大型通路，包括四大超商、星巴克、美廉社、中油、yoxi、燦坤3C、東森寵物、東森購物、環球購物中心等，並且串聯全國超過50萬用戶的「TWQR」，實現走到哪、付到哪。為滿足購物消費需求，iPASS MONEY陸續開通多家知名品牌通路，支援超過20萬據點。

▲iPASS MONEY用戶可在日本直接使用掃碼消費，除享有免海外交易手續費的優惠，指定通路消費也有優惠券可抵用。（圖／一卡通提供）



針對春節有赴日旅遊計畫的用戶，iPASS MONEY持續推廣日本PayPay 跨境支付服務。民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費，並享有免海外交易手續費的優惠，此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等最高也有10%的優惠券可抵用，讓用戶在海外購物同樣能享受便捷且划算的支付體驗。

▲iPASS MONEY支援多達20萬個據點。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）