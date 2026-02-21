腹瀉腹脹別輕忽！他罹多發性結腸癌擴散腹腔　治療成果登國際期刊

▲結腸癌在腹腔內發生於腹膜表面擴散，呈現多顆白色的病灶（圖／義大癌醫院提供）



記者許宥孺／高雄報導

66 歲陳先生半年前陸續出現全身倦怠、食慾不振、腹脹與腹瀉等情形，短短2個月暴瘦6公斤，就醫診斷出「多發性結腸癌」，且腫瘤已擴散至腹腔。義大癌治療醫院評估後，先安排陳先生接受化療，後續再接受高壓氣霧化療、腫瘤減積手術清除病灶，陳先生術後恢復順利，目前體力、活動能力逐步改善，這份研究成果登上國際期刊，再次顯示台灣醫療領域的臨床經驗與學術能量。

▲義大癌治療醫院教學研究部副部長趙頌慈。（圖／義大癌醫院提供）



暴瘦6公斤成警訊 檢查竟見癌細胞擴散腹腔



收治病例的義大癌治療醫院一般外科醫師趙頌慈指出，陳先生在去年8、9月陸續出現身體不適症狀，經就醫檢查後發現，血紅素偏低並合併營養狀況不佳，影像檢查發現罹患多發性結腸癌，且腫瘤已擴散至腹腔，對病人與家屬而言是噩耗。

經義大癌治療醫院跨科團隊整體評估後，依其臨床狀況規劃分階段治療，先安排化學治療合併標靶藥物。治療過程中，陳先生雖出現輕微疲倦，但腹脹、腹瀉等不適症狀逐漸緩解，整體身體狀況趨於穩定。

▲多發性結腸癌其中一病灶位於升結腸與盲腸交界部位 (紅色箭頭處)。（圖／義大癌醫院提供）



跨科團隊制定「分階段治療」擊退腫瘤



在腫瘤反應與身體條件允許下，醫療團隊進一步評估後，建議接受「腹腔高壓氣霧化學治療」，即以腹腔鏡進行的微創治療，將化療藥物於高壓環境中霧化，使藥物能較均勻分佈於腹腔內，作為部分腹膜癌病人之治療選項之一。

陳先生完成一個療程、共3次「腹腔高壓氣霧化學治療」 後，臨床症狀與檢查結果顯示病情獲得控制，相關評估指標呈現改善趨勢。後續在審慎評估風險與效益後，醫療團隊為陳先生安排腫瘤減積手術，並合併術中腹腔溫熱化學治療。手術過程中，醫師清除腹腔內可見病灶，並以溫熱化療藥物進行腹腔循環灌注，期望降低殘留腫瘤負荷。

卓越預後登國際學術期刊



陳先生術後恢復過程順利，並持續接受門診追蹤與治療照護，目前食慾、體力與日常活動能力逐步改善，生活品質也獲得提升。家屬表示，感謝醫療團隊在治療過程中提供清楚說明與完整照護，讓全家能安心面對治療歷程。

義大癌治療醫院腹膜癌治療團隊長期投入臨床照護與研究，院方將相關研究成果亦持續發表於國際期刊，顯示台灣在腹膜癌治療領域的臨床經驗與學術能量。