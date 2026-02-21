暖冬生態熱鬧！左營洲仔濕地白鷺群聚　水雉換冬羽現蹤超美畫面曝

▲綠意倒映的水面上，水雉現身水生植物間，構成濕地特有的生態畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

時序進入冬季，南台灣氣候依舊溫暖宜人，高雄左營的洲仔濕地公園近期迎來豐富鳥況。園區水域可見成群白鷺鷥在岸邊覓食、低空飛行，場面壯觀；而保育類鳥種水雉也已換上冬羽，悠遊於池間浮葉，成為冬季生態觀察的一大亮點。

洲仔濕地表示，白鷺鷥對水質與底棲生物相當敏感，族群能穩定出現在園區，顯示濕地生態與食物鏈維持良好狀態。園區內時而可見白鷺鷥靜立水邊覓食，時而群飛而起，也成為民眾與攝影愛好者關注的自然景觀。

▲白鷺鷥靜立水畔，倒映出洲仔濕地的自然和諧。（圖／記者吳世龍翻攝）

另外，被稱為「凌波仙子」的水雉，在非繁殖期換上較為樸素的冬羽，依舊能以修長腳趾在浮葉間行走。由於水雉對棲地條件高度敏感，牠們能長期穩定棲息，也被視為濕地環境健康的重要指標。園區指出，這與長期落實水位調控、植被管理及降低人為干擾有密切關係。

洲仔濕地自成立以來，持續扮演都市生態緩衝區角色，結合保育與環境教育。園區解說中心也定期舉辦生態導覽、主題講座及親子活動，希望透過實地觀察，讓市民更了解濕地對生物多樣性與城市環境的重要性。

園區也邀請市民把握暖冬時節，前往濕地走走，近距離觀察白鷺鷥群聚與水雉換羽景象，在親近自然的同時，共同守護城市中的珍貴生態環境。