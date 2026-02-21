橘子全黃最好吃？資深菜販揭挑選技巧「選這顆最甜」：CP值最高

▲挑橘子有學問。（示意圖，下同／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

農曆年節到來，正值橘子盛產季節，不少民眾選購時總被外皮顏色搞得眼花撩亂。資深菜販廖炯程就分享挑選心法，攤位上常見的橘子可分為綠皮、半綠半黃、全黃三種，其中「半綠半黃」不但甜度佳、酸味適中，更被他點名為「最符合大眾口味」的高CP值選擇。

半綠半黃橘子甜度高、CP值最佳



資深菜販廖炯程在臉書發文，整個柑橘家族其實源自三種原始品種，寬皮橘、柚子與香櫞。這三者不斷交配、雜交、組合，甚至「隔代重組」，市面上的橘子、柑、柳丁、葡萄柚等，全都是他們的後代。像是過年常吃的柳丁，就是寬皮橘和柚子的「孩子」，而葡萄柚則是柚子與柳丁的「再進化」品種。

除了介紹橘子家譜，廖炯程也分享許多民眾最常問的問題，「到底該買綠皮、半黃，還是全黃的橘子？」他強調，橘子的皮色與甜度其實沒有絕對關聯，關鍵反而在於「氣溫變化」與「果實成熟度」。

10月採收初期適合喜歡酸甜口感者



廖炯程指出，橘子剛進入產季的10到11月間，常見綠皮果，雖然外觀看起來未熟，其實果肉已成熟，吃起來微酸帶香，能突顯甜味層次，類似「西瓜沾鹽」的味覺效果，適合偏愛酸甜口感的族群。

11月後甜度上升、最受大眾喜愛



到了11至12月之間，橘子逐漸轉色，表皮變成黃中帶綠，這時候氣候日夜溫差擴大、葉綠素退去、類胡蘿蔔素顯現，果皮顏色變化也代表甜度上升、酸度下降。廖炯程強調，這一階段的橘子是風味與價格兼具的「黃金時期」，深受消費者喜愛，堪稱CP值最高。

至於全黃橘子，大多出現在12月到隔年1月，多半經過果農採收後「貯存處理」。廖炯程說明，這些橘子在8至9分熟時就被採下，經通風存放進行「辭水」作業，也就是讓果皮水分蒸發、果肉濃縮，進而降低酸度、提升甜度，風味更濃郁，吃起來也更軟、更多汁。

最後，廖炯程提醒，若買到綠皮橘子覺得偏酸，不必急著怪店家，只要避免冷藏，放在通風處幾天，待果皮轉黃、變軟後，自然會「回甘」，口感也會更加順口。他建議消費者依照喜好與食用時間挑選，才能買到最合適的橘子。