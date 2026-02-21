打造最美綠帶！高雄培育「修樹職人」　把關城市美感

▲打造最美綠帶！高雄培育「修樹職人」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為打造美感與安全兼顧的城市綠帶，高雄市政府推動景觀樹木修剪系列培訓課程，經過嚴格的學、術科雙重考核，去年度共計核發236張專業證照，並完成197位既有領證人員回訓，維持專業修樹資格，並增加新知識技能，為綠化工程培育更多的生力軍。

工務局長楊欽富表示，專業修剪是預防災害的第一道防線，過去常有樹木因修剪不當導致傷口腐爛或重心不穩，每逢颱風季便成為公共安全隱憂。他強調，不只要把樹種活，更要透過專業修剪技術，讓樹木在有限的都市空間內，生長得強韌且健康。因此，堅持推動技術認證，嚴格要求作業人員必須具備專業知識。

▲高雄市政府推動景觀樹木修剪系列培訓課程，培育「修樹職人」把關城市美感。（圖／記者賴文萱翻攝）

去年度共計辦理3期「景觀樹木修剪技術人員認證班」、1期「景觀樹木修剪監看人員認證班」及2期「景觀樹木相關研習課程(回訓)」。

公園處進一步說明，鑑於颱風後樹木受損樣態複雜，去年度回訓課程特別針對「風災受損修剪」與「高空作業安全」進行深度研習。藉由情境模擬教學，提升學員對高風險作業情境的應對能力與安全意識，打造面對面的知識學習與經驗交流平台，讓第一線的技術人員能應對極端氣候下修樹課題。

去年度培訓計畫共培育165位修剪技術人員與71位修剪監看人員；除了新血加入，更有197位線上從業人員完成「回訓課程」。這不僅代表市府對維護品質的堅持，更展現了與時俱進的精神，確保無論資深人員或職場新人，都能掌握最新的樹木種植、養護、風險評估及防災觀念等。

未來市府將持續推動修剪樹木教育訓練與證照機制，將「正確修剪、尊重生命」的理念落實到每一條街道與公園。透過這群專業人才的守護，市府將與民間攜手合作，讓市民在安全的環境下，享受兼具美感與舒適的都會綠意生活。