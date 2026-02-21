丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

▲衛生紙外層包裝袋屬於可回收項目。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

衛生紙是日常生活必需品，許多人習慣把外層塑膠包裝當垃圾丟掉，一名女網友透露，買了一袋衛生紙回家，正要把包裝袋丟掉時，發現袋子竟然是新北市指定垃圾袋，而且還是10公升。而新北市環保局也特別提醒，購買整袋包裝的衛生紙時，外層包裝袋其實屬於「可回收項目」，若分類錯誤，最高恐罰6千元。



拆完準備丟掉 老公提醒「那是垃圾袋」

一名女網友在Threads發文，某天拆完衛生紙後，正準備把外包裝拿去丟掉時，被老公阻止，並告訴她這個包裝其實就是垃圾袋。她當下重新檢視包裝，才發現衛生紙外包裝袋是新北市指定垃圾袋，容量為10公升，差點把可再利用的垃圾袋直接丟棄，「真的只有我不知道？」

貼文一出，掀起網友熱論，「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用！ 直接丟也太浪費太不環保了」、「這如果拆錯方法就報廢了」、「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神」。

整袋衛生紙「外包裝可回收」



新北市環保局曾說明，民眾在購買整串或整袋衛生紙時，外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋類。只要確認包裝袋沒有髒污，將其鋪平後集中，就可以交由回收人員回收處理，避免誤丟一般垃圾。

環保局也提醒，單包衛生紙的「衛生紙產品袋」則屬於一般垃圾，原則上不能回收。不過，若單包紙袋上清楚標示回收標誌，或註明為可回收材質，仍須由現場回收人員判定後，才可進行回收。環保局強調，垃圾與資源回收分類須依規定辦理，民眾若未正確分類，將可依《廢棄物清理法》處新台幣1千2百元至6千元罰鍰。