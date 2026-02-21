　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

▲▼ 抽取式衛生紙 。（圖／記者劉維榛攝）

▲衛生紙外層包裝袋屬於可回收項目。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛生紙是日常生活必需品，許多人習慣把外層塑膠包裝當垃圾丟掉，一名女網友透露，買了一袋衛生紙回家，正要把包裝袋丟掉時，發現袋子竟然是新北市指定垃圾袋，而且還是10公升。而新北市環保局也特別提醒，購買整袋包裝的衛生紙時，外層包裝袋其實屬於「可回收項目」，若分類錯誤，最高恐罰6千元。

拆完準備丟掉　老公提醒「那是垃圾袋」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在Threads發文，某天拆完衛生紙後，正準備把外包裝拿去丟掉時，被老公阻止，並告訴她這個包裝其實就是垃圾袋。她當下重新檢視包裝，才發現衛生紙外包裝袋是新北市指定垃圾袋，容量為10公升，差點把可再利用的垃圾袋直接丟棄，「真的只有我不知道？」

貼文一出，掀起網友熱論，「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用！ 直接丟也太浪費太不環保了」、「這如果拆錯方法就報廢了」、「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神」。

整袋衛生紙「外包裝可回收」

新北市環保局曾說明，民眾在購買整串或整袋衛生紙時，外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋類。只要確認包裝袋沒有髒污，將其鋪平後集中，就可以交由回收人員回收處理，避免誤丟一般垃圾。

環保局也提醒，單包衛生紙的「衛生紙產品袋」則屬於一般垃圾，原則上不能回收。不過，若單包紙袋上清楚標示回收標誌，或註明為可回收材質，仍須由現場回收人員判定後，才可進行回收。環保局強調，垃圾與資源回收分類須依規定辦理，民眾若未正確分類，將可依《廢棄物清理法》處新台幣1千2百元至6千元罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐擁億元財產只穿平價服！網曝：這才是真富豪
HYBE女天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動
連3天高溫飆30度！　228連假有雨
快訊／阿嬤載3幼孫賞花！　衝進櫻花林骨折受困
過年尾聲「最鼻酸一幕」　阿嬤：又剩我一個人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

春節收假返台爆量！金門機場候補逾500人　軍方出動C130疏運

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

春節收假返台爆量！金門機場候補逾500人　軍方出動C130疏運

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

財產破億卻超摳！出門只搭電車、穿平價服　網曝：這才是真富豪

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

生活熱門新聞

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒了

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

超痛「2000元刮刮樂沒中」又繼續買！網揭真實心態

更多熱門

相關新聞

過年「舊襪子」別丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

過年「舊襪子」別丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

新北市環保局昨（18）日在官方粉專發文，針對民眾家中常見的「落單襪」或「破洞襪」提出創意解方。值得一提的是，襪子屬於貼身衣物，依規定不可投入舊衣回收箱，若隨意丟棄不僅浪費，更有可能因分類錯誤挨罰。

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

北海岸賞花新熱點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

北海岸賞花新熱點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

除夕採買辦年貨湧人潮　瑞芳警部署便衣警力防扒竊

關鍵字：

衛生紙垃圾袋新北市環保回收罰款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面