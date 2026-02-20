快訊／永福橋小黃不熟路況跨雙黃線　21歲騎士遭迎面撞…送醫不治

　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／永福橋小黃不熟路況跨雙黃線　男騎士遭迎面撞擊…送醫搶救亡

記者陳以昇／新北報導

大年初四死亡車禍！新北市永和區永福橋今（20日）晚間發生一起嚴重的交通意外。69歲馬姓計程車司機，疑似因不熟路況，在橋上違規跨越雙黃線，正面撞擊對向21歲男騎士。巨大的衝擊力導致騎士當場失去生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治，詳細事故肇因及肇責待警方調查。

▼監視器拍下計程車跨雙黃線逆向（紅圈），林男機車（箭頭）急剎仍被迎面撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下計程車跨雙黃線逆向，林男機車急煞仍被迎面撞飛，林男機車嚴重毀損，永福橋事故現場一度封閉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天大年初四晚間6時許，馬姓計程車司機當時從台北市公館方向駛上永福橋往永和方向，自述當時正準備前往永和載客，卻因對路況不熟悉，竟在橋面上突然跨越雙黃線駛入對向車道。

此時，林姓男子正騎機車往台北市公館方向行駛，看到逆向的計程車急剎已經來不及，遭迎面而來的計程車猛力撞擊。現場畫面慘不忍睹，林男的機車受強大撞擊力影響，車體幾乎支離破碎，零件碎片噴飛散落橋面；林男則重傷倒地，當場失去呼吸心跳。

警消獲報趕抵後，立即對林男施作CPR，隨後送往新店慈濟醫院急救。遺憾的是，由於傷勢過重宣告急救無效。馬姓司機經警方現場實施酒精濃度測試，數值為 0.00mg/L，毒品快篩亦呈現陰性反應，初步排除酒駕與毒駕可能。訊後依過失致死罪移送法辦。

▼林男機車嚴重毀損變成廢鐵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下計程車跨雙黃線逆向，林男機車急煞仍被迎面撞飛，林男機車嚴重毀損，永福橋事故現場一度封閉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼永福橋事故現場一度封閉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下計程車跨雙黃線逆向，林男機車急煞仍被迎面撞飛，林男機車嚴重毀損，永福橋事故現場一度封閉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

02/18 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／台東大膽匪「搶走警車」！一路狂飆跨鄉鎮逃竄
快訊／美國最高法院裁定：川普對等關稅違法
快訊／今彩539「頭獎開出1注」　獎落新北
快訊／白宮：川普3月31日將出訪中國
獨／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

永福橋小黃逆向撞飛男騎士　命危搶救中

永福橋小黃逆向撞飛男騎士　命危搶救中

新北市永和區永福橋往台北公館方向，20日晚間6時許，一名年約20歲男機車騎士行經時，遭一輛逆向計程車撞上，猛烈撞擊力道將男騎士撞飛，造成他當場失去呼吸心跳，消防救護人員趕抵，緊急對他施作CPR後送醫，目前正搶救中。事故造成往台北的車道封閉，警方目前在釐清肇事原因。

日料店與老客人集資連買5家彩券行湊一本刮刮樂　抱走百萬大獎

日料店與老客人集資連買5家彩券行湊一本刮刮樂　抱走百萬大獎

騎士遭小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔

騎士遭小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！

春節加成10天　屏東運將違規最高罰9千

春節加成10天　屏東運將違規最高罰9千

