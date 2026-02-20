快訊／永福橋小黃不熟路況跨雙黃線　21歲騎士遭迎面撞…送醫不治

記者陳以昇／新北報導

大年初四死亡車禍！新北市永和區永福橋今（20日）晚間發生一起嚴重的交通意外。69歲馬姓計程車司機，疑似因不熟路況，在橋上違規跨越雙黃線，正面撞擊對向21歲男騎士。巨大的衝擊力導致騎士當場失去生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治，詳細事故肇因及肇責待警方調查。

▼監視器拍下計程車跨雙黃線逆向（紅圈），林男機車（箭頭）急剎仍被迎面撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天大年初四晚間6時許，馬姓計程車司機當時從台北市公館方向駛上永福橋往永和方向，自述當時正準備前往永和載客，卻因對路況不熟悉，竟在橋面上突然跨越雙黃線駛入對向車道。

此時，林姓男子正騎機車往台北市公館方向行駛，看到逆向的計程車急剎已經來不及，遭迎面而來的計程車猛力撞擊。現場畫面慘不忍睹，林男的機車受強大撞擊力影響，車體幾乎支離破碎，零件碎片噴飛散落橋面；林男則重傷倒地，當場失去呼吸心跳。

警消獲報趕抵後，立即對林男施作CPR，隨後送往新店慈濟醫院急救。遺憾的是，由於傷勢過重宣告急救無效。馬姓司機經警方現場實施酒精濃度測試，數值為 0.00mg/L，毒品快篩亦呈現陰性反應，初步排除酒駕與毒駕可能。訊後依過失致死罪移送法辦。

▼林男機車嚴重毀損變成廢鐵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼永福橋事故現場一度封閉 。（圖／記者陳以昇翻攝）