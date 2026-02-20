獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

　
獨家／真「遇強則發」！蟑螂空降餐桌嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

▲▼蟑螂空降餐桌嚇壞新手爸媽，聽妻勸買刮刮樂竟中百萬。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲德國蟑螂空降餐桌嚇壞新手爸媽，聽妻勸買刮刮樂竟中百萬。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳致平、董美琪／採訪報導

農曆新年期間，不少人買刮刮樂試手氣拚紅包，台北市一對新手爸媽今晚（初四）在外用餐時遭遇「小強」空降襲擊，新手媽媽當下直覺這是「吉兆」，決定拉著丈夫去試手氣，沒想到竟靠著除夕夜用ChatGPT算出的「梅花易數」幸運號碼，在選中一張特別「凸出」的2000元刮刮樂後，驚喜刮中100萬元大獎。

「小強」空降餐桌　妻堅持：一定要買刮刮樂！

這對新手爸媽外頭用餐，正當飯局進入尾聲，天花板竟然掉下一隻活生生的德國蟑螂。新手媽媽當場驚叫並迅速帶開小孩，但崩潰之餘，她腦中閃過一個念頭「這絕對是發財的徵兆！」即便丈夫在旁連連翻白眼，她仍堅持「聽某嘴大富貴」，直奔附近的彩券行。

科技助力！ChatGPT「梅花易數」算出幸運號碼

有趣的是，這對夫妻選號的邏輯相當「科技化」。女方透露，她在除夕夜曾特地請ChatGPT以「梅花易數」推算刮刮樂的幸運數字，當時算出的結果是「8、16、27」。

到了彩券行門口，女方先買了500元的刮刮樂卻僅中100元，兩人隨後分頭行動，丈夫帶著小孩先會合，隨後也決定試一下手氣。丈夫回憶，當時他並沒有重新計算號碼，而是決定沿用除夕算出的「好運感」，走進店內發現檯面上一張2000元的刮刮樂「特別凸出來」，且編號剛好包含幸運數字8與7，心想「就是它了」，隨手一挑竟幸運挑中百萬。

一度誤認中10萬　仔細看「多一個0」

丈夫買完後在店內比出「YA」的手勢，女方買完飲料回來一看，原以為老公只是刮中10萬元，兩人都已經超級開心。沒想到仔細核對代碼與金額後，才驚覺後方竟還有一個「0」，獎金實為100萬元。

▼到這家店買飲料完，太太得知先生中刮刮樂100萬。（圖／翻攝自谷歌地圖）

▲▼買飲料後得知中刮刮樂100萬。（圖／翻攝自谷歌地圖）

獎金用途超暖心：存作女兒教育基金

這對幸運的新手爸媽表示，這筆意外之財除了會包紅包分享給家人，讓大家一起沾沾喜氣外，其餘的獎金都已經規劃好要全數存起來，作為寶貝女兒未來的教育基金。這場從「驚嚇」轉為「驚喜」的新春奇遇，也讓他們獲得一桶金。

02/18 全台詐欺最新數據

獨／真「遇強則發」！蟑螂空降嚇壞新手媽　買刮刮樂竟中100萬

刮刮樂蟑螂德國蟑螂

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

