嘉義水上嚴重車禍！小貨車自小客「對撞翻進水田」　6旬婦一度OHCA

▲嘉義水上鄉2車對撞衝入泥田。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義縣水上鄉今（20日）下午發生嚴重車禍，一輛小貨車與自小客車在無號誌路口發生碰撞，兩車翻覆衝入泥濘水田，造成3人受傷，其中1名約60多歲女性一度OHCA（到院前無呼吸心跳），經緊急搶救後恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察治療中。

路口碰撞翻覆 警消趕抵救援

嘉義縣消防局指出，今日14時許接獲通報，水上鄉龍德村附近發生車禍，立即派遣人車前往。到場時發現為小貨車與自小客車事故，兩車均翻落田中，現場共有3名傷者。

其中1名女性乘客被壓在小貨車下方，救出時已無呼吸心跳；另2名男性傷者意識清楚，警消立即給予急救處置後，分別送往嘉義榮民醫院及長庚醫院救治。

傷者身分曝光 婦人一度命危

消防局說明，傷者包含1名約60多歲女性，以及2名男性，年約60多歲與20多歲。該名女性經送醫搶救後已恢復生命跡象，目前入住加護病房持續治療，其餘2人則為外傷，暫無生命危險。

初判肇因出爐 雙方均未酒駕

警方初步調查，事故發生於設有「停」字標線的無號誌路口。當時由陳姓男子（60多歲）駕駛小貨車，載著妻子邱姓女子沿東往西直行；另一輛由張姓男子（20多歲）駕駛的自小客車，則沿北往南方向行駛，雙方於路口發生碰撞，導致車輛翻覆衝入田中。

初步分析，A車行經停字標線路口未禮讓主幹道車輛先行，B車則於路口未減速慢行；雙方酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待調閱監視器畫面、現場測繪及交通事故鑑定進一步釐清。

消防、警方呼籲

消防與警方呼籲，駕駛行經無號誌路口務必減速暫停，確認左右來車後再通行，切勿搶快，以免釀成無法挽回的憾事。