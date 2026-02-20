台灣人遊日住宿留負評　日本旅館反曝「4大奧客行徑」：非常失望

▲台灣客留負評，日本旅館怒曝4大惡劣行徑。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

有台灣旅客到日本山形縣旅遊，事後對當地一間旅館寫下負評，指責旅館有多項缺失且價格昂貴。不過，旅館業者事後留言反擊，曝光台灣旅客的4項惡劣行為，像是未經允許擅闖房間，亂冰自帶的螃蟹導致汁液溢出到走廊等，消息一出立刻引發網友熱議。

台灣旅客在旅館的Google評論留下2星負評，他們認為該旅館設備老舊、隔音不好，有的房間沒有窗簾，空調會自動跳開，半夜起來重新開空調，浴室、廁所是共用的，CP值低、房間都在2樓，但樓梯窄，難搬行李，且2個房間住2晚就要價12萬日幣（約新台幣2萬4425元）。

▲台灣旅客留負評，反被業者曝光奧客行為。（圖／翻攝自Google）

不過，業主事後留言反擊，指責這群旅客到達旅館後，卻立即返回停車場，從車裡搬出行李，接著擅自進入另一個其他客人已預訂的房間休息，造成了極大的不便，「我們在其他客人入住前發現了這個情況，因此立刻請你們離開並打掃了房間，原本要收的清潔費和不便費，後來都決定免費辦理」。

業主接著說，這群旅客還把購買的冷凍螃蟹放入公用冰箱，後來因為溫差，螃蟹自然解凍，汁液滲出，不僅溢出冰箱，還流到地板上，導致走廊被螃蟹汁液浸濕，他們後來清潔了房間，並將螃蟹放入別的容器中，避免類似情況再次發生，然後將螃蟹放回冰箱，而這群旅客對於整個事件都沒有任何道歉或表示。

業者還指出，這群旅客在客房內留下了難以去除的污漬，需要花費大量時間進行清潔，第二天要求換房，但他們緊急打掃、準備好房間後，旅客卻說「搬行李太麻煩了，所以我不需要換房」，讓他們非常無奈，更質疑「「難道您不知道換房需要搬運行李嗎？」

至於空調及價格問題，業者表示，住宿價格為冬季價格，包含四人的兩晚住宿及兩份早餐，房間配備的是暖氣，而非空調，對於住宿體驗不佳，他們非常抱歉，「但客人擅闖房間休息的行為，以及旅館收到的負評，我們感到非常失望」、「我們理解您會繼續在日本境內旅行，但請不要打擾房間以外的任何人」。

事件曝光後，立刻引發網友熱議，許多台灣人紛紛替業者加油，前往旅館的Google評論留下好評，「幫老闆補血，遇到這麼爛的客人」、「螃蟹解凍超臭，惡劣到不行」、「替沒有禮貌的台灣人向旅館道歉，希望您不要生氣」、「無禮的臺灣客人造成困擾，真的非常抱歉」。

▼業者回應全文。（圖／翻攝自Google）