國道73件事故「最多回堵7公里」　明日北返11大地雷路段曝

▲國道今日發生多起事故。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今日（2/20）為春節連續假期初四，國道發生73件事故，最多回堵7公里。高公局預估，明天以北返車流為主，有11個重點壅塞路段，國5可能連塞15個小時，到深夜12點才會緩解。

高公局說明，今日到目前為止，國道交通量為87.8百萬車公里，仍在預期範圍。另外，截至17時，共發生73件事故；其中，15時16分於國1南向230公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵7公里。

明日初五，預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.3倍，北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

▲▼國道今日發生多起事故。（圖／高公局提供）



高公局預估，明日以北向車流為主，重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：

1.匝道封閉：

(1)10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(2)12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2.高乘載管制：

13-18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

3.收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

4.其他：另有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲國道初五疏運措施及塞車路段預測。（圖／高公局提供）