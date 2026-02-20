韓畜牧業拉警報！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發　驗出不同病毒株

▲南韓江原道江陵市某養豬場確診非洲豬瘟，防疫人員正在進行消毒管制作業。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓全國畜牧業面臨前所未有防疫危機！口蹄疫、高病原性禽流感與非洲豬瘟（ASF）接連爆發，並持續以驚人速度擴散。尤其在豬隻驗出的非洲豬瘟病毒株，與先前野豬樣本不同，防疫當局呼籲農場加強每日消毒、穿戴防護衣，以避免疫情進一步擴散。

另外，豬隻飼料甚至被驗出非洲豬瘟病毒。南韓防疫當局研判，遭非洲豬瘟病毒感染的豬隻血液，流入豬飼料供應鏈中。

根據《韓聯社》，南韓農林畜產食品部今（20）日公布統計數據，從去年11月起，南韓全境共發生高病原性禽流感46例、非洲豬瘟17例、口蹄疫2例。疫情遍及京畿道、江原道、全羅南道、慶尚北道以及忠清南道等主要畜牧區，尤其豬隻與禽類密集養殖地區風險升高。

以禽流感為例，慶尚北道奉化郡、星州郡本月有多處蛋雞和食用鴨肉農場檢出病毒，緊急撲殺農場內禽隻，並針對相關車輛與設施進行全面消毒及精密檢測。忠清南道去年12月以來也陸續出現4起禽流感案例，本月初再度在禮山郡與臨近農場擴散，當地防疫單位嚴陣以待。

非洲豬瘟疫情同樣令人擔憂。江原道、京畿道、忠清南道與慶尚南道多個養豬場近期接連確診，部分農場死亡豬隻數量較平時增加3倍以上。尤其忠清南道的養豬密集區，一旦病毒失控，將對整體畜牧業造成重大衝擊。京畿道平澤市及華城市也分別出現首例與多起非洲豬瘟病例，當局已完成疑似豬隻撲殺，並加強出入管制與環境消毒。

值得注意的是，今年檢出的非洲豬瘟病毒株，與過去由野豬樣本確認的基因型不同。南韓行政安全部指出，今年截至2月，國內非洲豬瘟已發生16例，較去年與往年明顯增加，其中11個地區從未出現過非洲豬瘟病例，包括京畿道安城市、全羅南道靈光郡等地，顯示疫情具有新的擴散風險。

防疫專家呼籲，農場應嚴格落實消毒、隔離與管理措施，尤其對外籍勞工加強宣導與教育，杜絕非法進口及流通的畜產品，降低外來感染風險。

行政安全部災難安全管理本部長金光龍分析，「非洲豬瘟今年呈現不同於以往的發生模式，過去無疫情記錄的地區也都不能掉以輕心，政府將與地方政府、警察、軍方以及農協密切合作，全力防堵疫情擴散。」

南韓防疫單位強調，非洲豬瘟疫苗尚未完成開發，農場必須每日至少進行兩次消毒，出入人員需穿戴防護衣，並落實嚴格隔離與管控，以防疫情擴散威脅國內畜牧產業及食品安全。