相驗結果曝光！嘉義男年初三遭4人痛毆倒地　被發現時已屍僵

▲嘉義火車站前地下道1男遭4人痛毆倒地死亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區嘉義火車站前，大年初三（19日）發生一起命案！警消接獲民眾報案，指稱火車站前地下道出口處有一名男子倒臥地上一動不動，隨即派遣救護人員與轄區員警趕赴現場搶救。警方抵達後發現，該名男子已明顯死亡且屍僵，現場隨即拉起封鎖線進行採證。檢方相驗發現，死者全身多處外傷、挫傷，排定25日進一步釐清確切死因。

警消20日上午10時許接獲民眾報案，一名男子倒臥嘉義火車站前地下道，隨即派員趕赴現場。初步調查，62歲張姓死者19日凌晨及上午，先後因撿拾回收物問題與他人發生激烈口角，隨後遭到多人圍毆痛打，最終被發現倒臥地下道出口處。警方獲報後迅速鎖定犯嫌蹤跡，將涉案的73歲吳姓男子、53歲邱姓男子、71歲陳姓男子及60歲林姓女子等4人全數逮捕帶回偵辦，並依傷害致死罪送辦。

根據警方調查，死者張男於凌晨先與吳男發生爭執，遭對方猛踹數下，上午8時許又與邱男、陳男、林女發生衝突，遭到3人徒手圍毆。4嫌動手後隨即離去，直到19日上午10時許，陳男與林女發現張男仍倒在原處且無呼吸，才嚇得連忙報警。檢方20日相驗後發現，張男全身有多處外傷、挫傷，並預計於下週三（25日）上午進行解剖以釐清具體傷勢及死因。