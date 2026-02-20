　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嗆爆南韓！日外相茂木敏充喊「竹島是日本領土」　韓怒召大使抗議

▲▼日本外務大臣茂木敏充20日在眾議院發表外交演說，提到日韓領土爭端議題。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣茂木敏充20日在眾議院發表外交演說，提到日韓領土爭端議題。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今（20）日下午在國會發表外交演說時，重申竹島（獨島，目前由南韓實際管轄，屬慶尚北道鬱陵郡）為日本國固有領土，「無論在歷史或國際法上，竹島為日本固有領土的政府基本立場不容改變」。此言一出引發南韓外交部強烈抗議，要求日方立刻撤回發言，並召見日本駐韓總括公使松尾裕敬抗議。日本則拒絕撤回發言。

根據《日本放送協會》，茂木敏充在演說中闡述高市早苗內閣所推動「責任外交」方針，強調將進一步加強日美同盟的抑止力與應對能力，同時對中國採取冷靜、適當的外交應對。他提到南韓，稱南韓是「日本應攜手合作的重要鄰國」，在國際社會各項議題上應保持緊密溝通，強化雙邊合作。

▲▼獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，目前由南韓實際管轄。（圖／達志影像／newscom）

不過，茂木敏充旋即聚焦日本與南韓長年爭端的領土爭議。他提到，行政區劃上隸屬島根縣的「竹島」（獨島）無論就歷史事實、亦或國際法，皆屬於日本國固有領土，表示日本政府立場不變，且未來堅決應對。

此段發言是日本歷任外務大臣從2014年以來，每年外交演說時所維持的一貫立場。《韓聯社》形容為「連續13年的爭議性發言」。然而，茂木敏充同時強調，即便在領土問題上維持堅定立場，日韓雙方仍須繼續維持未來導向、穩定發展的關係。

▲▼日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

南韓外交部隨即發布聲明，重申獨島（竹島）無論從歷史、地理、或國際法上定義，確實為韓國的固有領土，批評日本政府重申不當主張，而此舉並不利於建立未來導向的韓日關係。南韓政府更強調，「日本對於獨島的不當主張主權毫無影響獨島主權」，未來更將斷然應對日本任何挑釁手段。

南韓外交部亞太局長金相勳更於20日下午召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬，直接表達抗議與立場。

另外，日本島根縣將於22日主辦「竹島之日」紀念活動。對此，高市內閣決定派出主管領土爭端的政務官古川直季前往島根縣出席紀念儀式。

南韓全國畜牧業面臨前所未有防疫危機！口蹄疫、禽流感、高病原性禽流感與非洲豬瘟（ASF）接連爆發，並持續以驚人速度擴散。

